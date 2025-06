Arancel cero para carne porcina, “una victoria que tomó 30 años”

“No podés crecer si no tenés a la gente. Nuestra producción está basada en el factor humano”. Con esa reflexión inició la entrevista de ABC Rural con la presidenta de la Cámara Paraguaya de Industrias Porcinas, quien celebró un hito clave para el rubro porcino paraguayo: a partir del 5 de julio, el arancel para la exportación de carne porcina a Taiwán bajará del 12,5% al 0%.

Para el sector, esta es una conquista estratégica que potenciará su competitividad en el mercado asiático. “Estamos muy bien posicionados en Taiwán, ahora vamos a tener la oportunidad de ser más competitivos. Actualmente estamos en el puesto tres, y arrancamos desde el décimo. Nuestra conquista al consumidor taiwanés por su calidad y por nuestro sistema de producción”, afirmó Mareco.

Lea más: Ya es oficial: carne porcina tendrá arancel cero para ingresar a Taiwán

Este cambio marca un punto de inflexión tras 30 años de transformación cultural y productiva. El crecimiento del sector ha sido sostenido, según la presidenta, gracias a una cadena basada en producción trazable, natural y nacional, superando incluso a países con los que compite el Paraguay. Además de Taiwán, la carne porcina paraguaya pisa firme en Singapur y Filipinas, consolidando así su presencia en el sudeste asiático.

Un crecimiento con raíces locales

Durante la entrevista con ABC Rural, Mareco indicó que la Cámara Paraguaya de Industrias Porcinas abarca productores desde el sur hasta Alto Paraná y Canindeyú, con una red de 13 industrias porcinas distribuidas en todo el país.

“Nosotros producimos desde la semilla. Esta industria no solo genera desarrollo, también genera arraigo. Se crean profesionales, familias que antes vivían de trabajos ocasionales, ahora tienen una ocupación permanente y digna”, subrayó.

Duplicar las exportaciones con producto de calidad

El sector proyecta duplicar sus exportaciones para el año 2028, pasando de US$ 50 millones a US$ 100 millones anuales. Actualmente hay una inversión de más de US$ 75 millones para atender nuevos mercados, con un crecimiento anual sostenido de alrededor del 20%.

Lea más: Carne paraguaya a Singapur: sector porcino proyecta impulso de hasta el 25% para su producción

“No podés crecer si no tenés a la gente. Nuestra producción está basada en el factor humano. Cada granja necesita soporte técnico, acceso a granos y capacitación”, remarcó Mareco.

La apuesta del sector no es solo exportadora. También busca aumentar el consumo local de carne porcina, promoviendo su inclusión en la dieta de los paraguayos, especialmente en la infancia. “Si podemos exportar a países con poblaciones longevas, donde el 75% de su alimentación es carne porcina, también podemos hacerlo en Paraguay. Queremos trabajar con universidades, nutricionistas, médicos pediatras y psiquiatras porque es un alimento bueno para el desarrollo cerebral y la salud mental”, mencionó.

Una cadena que mueve al país

Hoy, 50.000 familias dependen de la producción porcina distribuidas a nivel país. Desde la siembra del grano, la maquinaria, los gomeros, transportistas, hasta los trabajadores de supermercados y la gastronomía, toda una red se activa detrás de cada corte que llega a la mesa, concluyó Mareco.