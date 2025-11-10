Paraguay reinicia exportación de tomate al mercado argentino

A pocos meses de finalizar el 2025, nuestro país retomó sus envíos de tomate al vecino país. La mercadería fue remitido desde las zonas de R.I.3 Corrales y de Coronel Oviedo, con destino a la provincia de Mendoza, República Argentina.

Lo carga de tomates -30.000 kilos - corresponde a productores de Caaguazú. Técnicos de la Regional departamental del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) explicaron que realizaron la inspección fitosanitaria en origen de la carga, 1.500 cajas de 20 kg cada una.

Resaltaron que la partida cuenta con las documentaciones y cumple con los requisitos técnicos vogentes, hecho que garantiza la calidad de los productos paraguayos.

Condiciones favorables para la exportación

“En Argentina existen condiciones favorables para el envío de productos paraguayos, y los agricultores locales se encuentran negociando con compradores argentinos para concretar nuevos envíos en las próximas semanas”, explicaron sus voceros.

La reanudación de las exportaciones de concreta después del hecho histórico registrado en el 2024, cuando el sector productor envío tomates a la Argentina después de 70 años de ausencia.

El año pasado exportaron más de 1.571.000 kilogramos de tomate, en tres etapas: En octubre se registró el envío de los primeros 479.000 kilos; en noviembre las exportaciones alcanzaron 1.066.058 kilos, y en diciembre 26.100 kilos.

En su momento, desde la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas del Mercado de Abasto resaltaron la reciente exportación de tomate a Argentina, considerando la crisis que enfrentaban los productores paraguayos por la falta de compradores en el mercado nacional.

Alivio para los productores

Además señalan que esta reanudación de las exportaciones traerá alivio a los productores y la descompresión del mercado interno, que actualmente registra altos volúmenes de producción.

“Los agricultores de este departamento y de otras zonas replicaron el importante logro de exportar un producto directamente ligado a la agricultura familiar tras el hito alcanzado el año pasado, cuando se exportaron las primeras partidas de tomate luego de 70 años”, insistieron en destacar voceros del sector.