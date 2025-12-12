Federación de cooperativas pide previsibilidad para atraer inversiones

Desde la Fecoprod señalan que la previsibilidad es fundamental para el desembarco de más inversiones.

El vicepresidente de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), Heinz Alfred Bartel, señaló que la previsibilidad para el sector productivo y las cooperativas de producción es fundamental en todo momento, sobre todo en años como los actuales, debido a que se están realizando “inversiones muy fuertes” y estas instituciones aún apuestan por la innovación y, principalmente, por la industrialización del producto.

Bartel añadió que nuestro país está pasando de ser un país de “producción primaria y exportador” a una economía que agrega valor al producto primario, cambio que genera más divisas y abre mayor cantidad de fuentes de trabajo, aspectos fundamentales.

Diálogo con el Gobierno

“La previsibilidad, cuando funciona, es fundamental. Como Fecoprod apostamos a un diálogo abierto, pero franco, con todos los poderes del Estado, porque sentimos que esta es la razón de ser de nuestro gremio”, afirmó.

El vicepresidente de Fecoprod destacó que tanto esta federación de cooperativas como la Unión de Gremios de la Producción (UGP) hacen escuchar sus voces, debido a que los intereses de diferentes sectores, tanto nacionales como internacionales, a veces son muy disruptivos. En algunos casos, estas diferencias representan amenazas para el sector productivo en Paraguay.

Añadió que debe hacerse frente a estas situaciones, especialmente para defender, con argumentos sólidos el bienestar del país.

“El sector cooperativo defiende, al igual que el sector privado, la Constitución y las leyes de propiedad privada. Sentimos un profundo respeto hacia todos los conciudadanos, sean campesinos o no.

En el informe de gestión de la Federación se constata la actividad a nivel rural con pequeños y medianos productores”, comentó Bartel en relación al intento de invasión en San Pedro.

El cooperativista dijo que la defensa de la propiedad privada es esencial, porque de ella surge el bienestar de pequeños, medianos y grandes productores. Por esta razón, están en contra de las invasiones. Asimismo, resaltó que la seguridad jurídica, tanto para cualquier paraguayo como para un inversor, es un pilar fundamental que no se puede ignorar.

Seguridad para invertir

Por su parte, Alfred Fast, presidente de la Fecoprod, mencionó “que siempre piden” previsibilidad para el desembarco de capital extranjero, ya que se necesita seguridad para invertir. Para él, esta situación no solo debe darse en el ámbito cooperativo, sino también en las empresas privadas.

“Es importante el trabajo conjunto de todos los gremios con el gobierno, para generar el ambiente adecuado que permita que el país crezca. Al final, lo que vendemos como país es confianza”, destacó Fast.

Ganar confianza

Añadió que el capital que “llega a Paraguay debe hacerlo con confianza, y que el país debe ofrecer las condiciones necesarias para ser merecedor de esa confianza”.

Aspecto económico

En relación con la economía para 2026, Fast indicó que podría ser un buen año, debido a que “el país se está vendiendo bien en el exterior”.

No obstante, reconoció que tanto el sector privado como el estatal “deben cumplir con sus responsabilidades”, para combatir la corrupción, la ineficiencia y todo aquello que pueda generar un ambiente que “no es bueno” para las inversiones.