La faena bovina registró una desaceleración hacia fin del 2025

Las industrias frigoríficas mantuvieron en el 2025 un dinamismo importante en la exportación de carne paraguaya, impulsada por el buen ritmo de la faena, especialmente en la primera etapa del 2025.

Datos publicados por el Servicio de Calidad y Salud Animal (Senacsa) muestran que entre enero a diciembre las industrias procesaron 2.213.927 reses, un leve aumento de 720 cabezas frente al 2024, año en que se procesó 2.213.207 animales.

Lea más: La faena bovina se recupera tras dos meses de baja

Mes a mes

El mayor volumen mensual se registró en mayo, cuando fueron faenados 222.068 bovinos, seguido por febrero, con 215.302 cabezas, y enero, que alcanzó 206.422 animales. En contraste, diciembre presentó el nivel más bajo del año, con 135.697 cabezas, reflejando una caída significativa respecto a los meses de mayor dinamismo.

Más toros menos novillos

Por categoría, la faena estuvo liderada por los toros (1.031.271 cabezas), que concentraron la mayor participación durante todo el año, consolidándose como la principal materia prima para las industrias. En segundo lugar se ubicaron las vacas (465.187 reses), mientras que las vaquillas (463.395 cabezas) y novillos (254.074) representaron una proporción menor del total faenado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Participación de industrias

Las industrias que más procesaron en diciembre fueron Belén de Minerva Foods, con 24.612 cabezas y 6.494.820 kilos; seguida por Concepción, con 16.408 sacrificios y 4.248.425 kilos y Guaraní, con 13.779 con 3.385.446, completando el top 3.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es importante resaltar que desde noviembre, Frigorífico Los Lazos inició sus operaciones, en ese mes procesó 132 toros (39.430 kilos) y en diciembre 540 toros (175.502 kilos).

Lea más: Ingreso de nuevas industrias dinamiza el mercado paraguayo de la carne

La llegada de nuevas industrias al sector cárnico mejora la competencia y abre oportunidades para los productores paraguayos, habían indicado desde la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec).