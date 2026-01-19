Paraguay ampliará su oferta agroexportadora con el acuerdo Mercosur- UE, sostienen

La oferta agroexportadora de Paraguay podría ampliarse, incluyendo la forestación, sostiene el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El ministro de Ambiente, Rolando de Barros, señaló que el tratado tendrá un impacto económico, social y ambiental significativo para el país.

Destacó que esta alianza comercial posiciona a Paraguay como protagonista “en el concierto de las naciones”.

País agroexportador

Según indicó, también garantiza que el sistema de producción del país, como agroexportador, cumpla con los estándares internacionales de sostenibilidad, al mismo tiempo que impulsa el desarrollo forestal y la implementación de leyes innovadoras, como la de crédito de carbono.

“Vamos a poder vender esto en todo el mundo, y la Unión Europea representa un mercado estratégico de aproximadamente 500 millones de personas y un valor total de US$ 25 billones, lo que generará una repercusión económica favorable para Paraguay”, afirmó.

“Paraguay puede cumplir exigencias”

El ministro indicó que “el país podrá cumplir con todas las exigencias requeridas, respetando siempre la soberanía y las leyes nacionales”.

No obstante, De Barros señaló que aún existen aspectos por aclarar respecto a las salvaguardas. Sin embargo, aseguró que, con el trabajo conjunto de los gremios de producción a nivel nacional y respetando la legislación vigente, se podrá cumplir cualquier requisito exigido por el bloque.

“Esto nos permite ser más competitivos y acceder a mayores mercados internacionales con nuestros productos principales y subproductos que se irán generando. Hoy, la canasta de oferta se ampliará gracias a la firma de este acuerdo, que es muy importante para el país”, detalló.

Leyes paraguayas superan a Europeas

En materia ambiental, el ministro resaltó que nuestra nación cuenta con leyes innovadoras que incluso “superan los estándares de la Unión Europea”, como la ley de deforestación cero, implementada hace más de 15 años, y la ley de crédito de carbono.

“Estas políticas atraen inversiones internacionales y posicionan a Paraguay como un líder global en sostenibilidad. Hoy somos un hub de negocios verdes, con producción de hidrógeno verde, biocombustibles y siendo el mayor exportador de energía limpia y renovable”, concluyó.