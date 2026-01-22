Sector porcino-avícola esperaría más de un año para acceder al mercado europeo

Con el acuerdo Mercosur- Unión Europea, el Senacsa aseguró que el desafío del Paraguay es la equivalencia sanitaria para el sector avícola y porcino.

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin Camperchioli, sexplicó que el primer desafío es alcanzar la equivalencia sanitaria para las dos especies que aún faltan: el sector avícola y el porcino, exigencias sobre las cuales ya están trabajando.

En el caso del avícola, consideró que, por la condición sanitaria del país, se encuentra más avanzado y que, según estimó, el proceso podría demandar poco más de un año.

Entre tanto, para el rubro suino, indicó que la discusión pasa por la cuestión de la fiebre aftosa. Precisó que “con la Unión Europea no se avanzará, ni con Chile, ni con ningún otro país, si nuestro país no cuenta con el estatus de libre de aftosa sin vacunación".

Agregó que desde el servicio sanitario ya iniciaron los cuestionarios iniciales, aunque reconoció que ya conocen en qué punto “estarán estancados los avances en cada sector”.

No obstante, destacó que para el complejo cárnico vacuno, la asociación comercial implica “una ventaja importante”, con una reducción del arancel del 38% al 7,5% y que se trata de un proceso progresivo.

Acuerdo Mercosur - UE: cuotas para el sector bovino

“Desde el punto de vista del porcentaje de utilización de la cuota de 25.000 toneladas, es posible avanzar, aún sin una definición específica del tipo de cortes, ya que el cupo total habilitado para los países del Mercosur contempla 55.000 toneladas de carne enfriada y 45.000 toneladas de carne congelada, volúmenes que posteriormente se distribuyen en partes iguales”, explicó.

Previo a esta alianza comercial y, según datos del Senacsa, en los últimos dos años los envíos de carne bovina a la Unión Europea alcanzaron 17.588.172 kilogramos, por un valor de US$ 149 millones. En 2024 se exportaron 8.797.578 kilos (por US$ 71 millones) y en 2025, 8.790.593 kilos (por US$ 77 millones).

Envíos de menudencias

Asimismo, afirmó que buscarán mejorar la penetración de ciertos productos, como el envío de un mayor volumen de menudencias a la Unión Europea, que podrán ingresar, aunque con un arancel, ya que el acuerdo UE-Mercosur solo contempla cortes de carne.

“El beneficio inmediato será para el sector bovino, pero el desafío de Paraguay es ponerse a la par de las equivalencias sanitarias, porque el documento establece que tendremos preferencia en el acceso, pero no una flexibilización en las exigencias sanitarias”, insistió.

En ese sentido, agregó que la Unión Europea mantendrá sus exigencias sanitarias para todas las especies. En el mejor de los casos, el acceso para el sector avícola podría darse en el segundo semestre de 2027, mientras que para el sector porcino, como mínimo, sería en 2030.

Explicó que, una vez ratificado el acuerdo, el acceso actual del sector bovino permitirá observar los beneficios en el corto plazo.

Oportunidad para consolidar a Paraguay

Para Martin, el acuerdo UE-Mercosur es una oportunidad para consolidar la presencia en dicho bloque, que representa para el país una ventana estratégica para fortalecer su posicionamiento comercial en uno de los mercados más importantes y exigentes del mundo.

“Nos desafía a trabajar articuladamente entre los sectores público y privado, abordando de manera integral los aspectos clave del proceso de producción pecuaria. La toma de decisiones técnicas, con un enfoque basado en la ciencia, el comercio y la gestión de riesgos, resulta fundamental para alcanzar los más altos estándares de sanidad animal, pilares indispensables para competir con éxito en el ámbito internacional”, reiteró.

Agregó que en un contexto global, en el que el consumidor es cada vez más exigente, Paraguay tiene la oportunidad de consolidar su reputación como proveedor confiable de carnes de alta calidad al mercado europeo.