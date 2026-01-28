Más ganado y eficiencia: la clave para que no falte carne en góndolas, dicen productores

El presidente de las Cooperativas de la Producción (Fecoprod), Alfred Fast, mencionó que hace 10 años el stock vacuno de Paraguay se encuentra “estancado” en cerca de 14 millones de cabezas. Explicó que el desafío actual es encontrar la manera de aumentar la cantidad de animales como mejorar la eficiencia en la producción.

En lo que se refiere a la eficiencia en el campo, cree que en la última década se lograron avances, porque actualmente se produce “mucho más con la misma cantidad de animales” que hace 10 años. Sin embargo, aún hay margen para mejorar.

“Existe la posibilidad de ser más efectivos con el ganado que se tiene y, al mismo tiempo, aumentar el inventario ganadero. Contamos con pasturas y granos suficientes para finalizar animales, lo que permite aprovechar al máximo los recursos disponibles. Sin embargo, las sequías en los últimos cinco años, especialmente en la región Occidental y en algunas zonas de la Oriental, estancaron el crecimiento animal”, explicó.

Lea más: Más hato y carne para todos: las metas que el MIC trazó con el sector ganadero

Encontrar los métodos para tener más ganado

El presidente comentó que pueden presentarse otros factores que también influyeron, por lo que ahora se debe encontrar la palanca adecuada para aumentar el hato bovino y, de esa manera, ofrecer más carne al mercado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esa línea, Fast resaltó el diálogo entre el Ejecutivo junto a otros gremios ganaderos . Comentó que el presidente Peña está “preocupado” por los precios de la carne en las góndolas y busca garantizar un suministro suficiente de carne vacuna, lo que involucra directamente al sector primario y al aumento del hato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Informó que el otro tema abordado fue la importación de carne desde Brasil. La postura de los ganaderos es que los paraguayos tengan suficiente carne en los supermercados. Hacia finales de 2025 se constató que los comercios contaban con una muy buena cantidad del producto.

A favor de la importación

“Estamos a favor de que se importen productos cárnicos, como lo hacen otros países. Por ejemplo, Uruguay compra cerca del 30% de la carne que consume a otros países, mientras que Paraguay solo adquiere el 10%. Es una medida que debemos implementar”, afirmó.

Lea más: Gobierno y ganaderos discuten cómo aumentar el hato y bajar el precio de la carne

Explicó que algunos cortes en Brasil tienen un precio elevado, mientras que otros, como la costilla, resultan más accesibles, que son preferidos por los paraguayos. Añadió que si se tiene la oportunidad de realizar este tipo de comercio, conviene concretarlo, porque es positivo para que los consumidores accedan al producto.

Finalmente, manifestó que es crucial contar con las herramientas financieras necesarias, como las anunciadas en la reunión con el Ejecutivo, ya que para crecer se deben realizar inversiones, especialmente para retener vientres.