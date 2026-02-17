Soja: retraso de la cosecha frena las exportaciones en el arranque del 2026

Tras el retraso de la cosecha debido a las condiciones climáticas, las exportaciones de soja zafra 2025/26 comenzaron de manera lenta en este primer mes del año. Desde la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) señalaron que el monto alcanzado en enero fue inferior al registrado en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el reporte de comercio exterior del gremio, se espera que el volumen enviado aumente en los próximos meses, teniendo en cuenta que el grueso de la cosecha se concentrará a finales de febrero y comienzos de marzo.

Lea más: Consultora reduce estimación de la producción sojera 2025/26

Caída 12% interanual

La asesora de Comercio Exterior de Capeco, Sonia Tomassone, explicó que los envíos de soja y derivados totalizaron US$ 305,5 millones en enero, lo que representa una merma del 12% respecto al mismo mes de 2025, cuando se registraron ingresos por US$ 346 millones.

“Continúan los trabajos de cosecha y se estima que el grueso de la producción estará saliendo a finales de febrero y principios de marzo”, reiteró Tomassone.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La asesora precisó además que, dentro del complejo sojero, los envíos de soja en grano registraron un desplome de 146.852 toneladas en comparación con enero de 2025. En el primer mes de este año, Paraguay exportó 447.969 toneladas del grano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Rindes inesperados reordenan el escenario de la soja en Paraguay

Así también, confirmó que existen aún 223.000 toneladas con despachos abiertos no finiquitados, por lo que el volumen total desalijado asciende a 671.192 toneladas.

Mercados

En cuanto a los principales destinos, Argentina concentró el 56% de las compras de soja paraguaya, le sigue Brasil y Uruguay, ambos mercados con una participación del 11%.

Finalmente, señaló que, al igual que durante el segundo semestre del año pasado, en enero de 2026 se registró una mayor exportación de derivados de la soja (aceites y pellets) y una menor salida del grano, en comparación con el mismo periodo de 2025.