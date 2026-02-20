Caída del dólar castiga a ganaderos: alertan sobre el riesgo en la producción de carne

El directivo de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), Fernando Serrati, advirtió que la caída del dólar en Paraguay “ya está encendiendo alarmas” en el sector productivo, especialmente en la ganadería.

En un video difundido por el gremio, Serrati explicó que, al comparar el año 2024 con enero de 2025, se constata una depreciación de la moneda norteamericana frente frente al guaraní del 15,46%. Señaló que, si bien para la política monetaria y el control de la inflación el escenario puede “ser muy lindo”, “para el productor no es así”.

Según aseguró, para el ganadero se trata de una “pérdida directa”, ya que comercializan sus productos en dólares, mientras que casi todos sus costos se dan en guaraníes.

Freno en la producción

“Por lo tanto, cuando la divisa extranjera se desploma, automáticamente se registra una baja de precios en la moneda local. Es decir, una reducción de ingresos del 15,46% en guaraníes”, reiteró.

El empresario de la Appec señaló que una caída del 15% en los ingresos, sin previo aviso, impacta primeramente en la capacidad de sostener la cadena de pagos, además de limitar las inversiones y de mantener la producción.

“Si no podemos sostener la producción ni invertir, tampoco podremos realizar la retención de vientres (dejar vacas en el campo y no enviarlas a faena) y mucho menos tener un crecimiento del stock ganadero del país”, explicó.

Serrati recordó que “la vaca es la fábrica”, porque genera el ternero, y advirtió que sin esta última categoría no habrá carne ni exportaciones y, por ende, tampoco ingreso de divisas, lo que podría acarrear problemas en el empleo.

Castigo para el productor

Ante la tendencia bajista de la moneda norteamericana, afirmó que se está “castigando al productor, que es el que genera las divisas para el país”, y remarcó que la cadena es clara: sin rentabilidad “no se puede hacer nada”.

“Desde el sector productivo no se puede hacer demasiado, la solución pasa por el Gobierno. En la Appec no pedimos subsidios, sino lógica en el manejo del tipo de cambio. No puede haber caídas abruptas del 15% sin ninguna razón o, por lo menos, sin un motivo que las explique”, subrayó.

Asimismo, sostuvo que esta situación genera incertidumbre, algo que no debería ocurrir en el sector, y propicia que el ganadero frene sus inversiones. “Si esto va a suceder, el Banco Central del Paraguay (BCP) debe adelantarse y comunicarnos el problema para que podamos tomar medidas precautorias. No podemos encontrarnos a fin de año con un 15% menos en el resultado. Esto no puede pasar”, cuestionó.

Frente a las inversiones y actuación del BCP

Remarcó que la política monetaria está en manos de la entidad bancaria que dispone de las herramientas necesarias para intervenir en el mercado cambiario cuando sea necesario, como lo fue realizando desde hace tiempo.

En esa línea, pidió a la banca matriz que evite estas “fluctuaciones bruscas” que perjudican a los sectores productivos que generan divisas para el país.

El empresario también recordó que el rubro enfrenta problemas estructurales, como la alta concentración, que deriva en una asimetría de precios en perjuicio del productor.

“Si no atacamos los problemas estructurales con estrategias de fondo y políticas de mediano y largo plazo, no solucionaremos el problema real, que es producir más carne para el consumo interno y la exportación”, apuntó.

Por último, Serrati sostuvo que esta situación "no se resolverá con maquillajes”, sino con políticas de fondo. Advirtió que, si a estos desafíos estructurales se les suma la actual incertidumbre cambiaria, “le estamos agregando un problema más a los muchos que ya tenemos que resolver”.