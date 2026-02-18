Dólar en baja: agroexportadores sienten el “golpe” en sus costos y rentabilidad

Hace varias semanas, la cotización del dólar se mantiene con tendencia a la baja y este martes se ubicó en G. 6.500. La situación obliga a los agroexportadores a observar con atención el ámbito cambiario.

El directivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, señaló que el cambio en la cotización del dólar impacta principalmente en ciertos costos, como el combustible, el flete y el transporte. A estos se le suman salarios, servicios públicos, impuestos y otros gastos de la cadena productiva, que se pagan en moneda nacional.

En ese sentido, indicó que atraviesan un “momento crítico” en lo que respecta a la cosecha y al transporte. Añadió que, “impacta fuertemente” en los costos de toda la cadena.

“Preocupa y golpea”

“El productor realiza las labores de cosecha; luego, el traslado hasta los silos y posteriormente el envío a los puertos y a las fábricas. Realmente es una situación que preocupa y golpea”, reiteró el directivo.

Comentó que, desde la Capeco, entienden que las tendencias del mercado no se pueden revertir y que, en los últimos años, el Banco Central del Paraguay (BCP) se caracterizó por evitar “movimientos bruscos” en el tipo de cambio. Sin embargo, lamentó que durante el 2025 se haya registrado una volatilidad muy marcada.

Sostuvo que esta situación “resta previsibilidad” al mercado, teniendo en cuenta que se trata de una actividad en la que se toman decisiones a largo plazo.

“El ciclo arranca desde que se compran los insumos hasta que se concreta la exportación física de la producción, que dura aproximadamente un año y medio. Se necesita de cierta previsibilidad de lo que pueda ocurrir y, lastimosamente, tuvimos variaciones muy bruscas en la cotización del dólar”, alegó.

Resta previsibilidad

Señaló que el 2026 arrancó con el “arrastre” del impacto del 2025 y que de nuevo este año se registra una caída muy fuerte de la divisa extranjera, superior al 15%, en su cotización.

Consultado si este escenario de merma en la cotización del dólar obliga al sector a cambiar o reprogramar inversiones, a lo que respondió que en algunos “casos sí y en otros no”. Explicó que en este rubro una parte de los costos se maneja en moneda nacional y otra en dólares.

Agregó que si un productor adquiere una máquina nueva, es probable que esté cotizada en moneda extranjera, por lo que no se registra una variación en ese aspecto. No obstante, aclaró que en otros costos que se pagan en guaraníes el impacto se siente en la rentabilidad, reduciendo el margen de ganancia y afectando la toma de decisiones del productor.