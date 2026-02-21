El despertar del porcino paraguayo

Sin embargo, hoy asistimos a un salto significativo y a una transformación con visión estrategica. El sector porcino nacional ha dejado de mirar exclusivamente al plato local para consolidarse como una potencia exportadora con sello de calidad internacional.

El año 2025 se consagró como el año dorado para los productores e industriales, y las cifras no mienten. Se alcanzaron registros históricos en volumen, valor y precios promedio, enmarcados en una diversificación de mercados que otorga resiliencia a toda la cadena productiva.

Del plato local al mercado de Taiwán

Este auge tiene un protagonista indiscutible: Taiwán. Gracias al beneficio del arancel cero, la isla asiática se ha consolidado como nuestro principal destino, seguido en relevancia por los mercados de Uruguay y Brasil.

Sin embargo, el éxito exterior no ha descuidado el frente interno. El consumo nacional ha experimentado también un aumento gradual y saludable, situándose hoy entre el 9% y 10% kg por persona. Esta maduración del paladar paraguayo, que ahora valora la carne de cerdo por su versatilidad y nutrición, es el cimiento sobre el cual se construye la sostenibilidad del negocio.

Desde la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay (ACCP), el reporte es atractivo: el país cuenta con más de 40.000 matrices. No es solo una cuestión de cantidad; el enfoque actual apunta a la sostenibilidad y a estándares de calidad que permitan competir en las ligas mayores.

Geográficamente, el 90% de esta fuerza productiva late con fuerza en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, pulmones económicos que demuestran la eficiencia de la integración regional.

El brazo de la expansión

Sin embargo, este crecimiento no sería posible sin el brazo financiero adecuado que consolide y expanda las operaciones. Por ello, Sudameris comprendió que el agro requiere créditos para el ciclo biológico de la actividad.

El apoyo constante —desde la gran industria hasta los pequeños productores— mediante capital de giro e inversiones de largo plazo, garantiza que el dinamismo actual no sea un simple pico estacional, sino una política de Estado productiva.

Paraguay está demostrando que puede transformar su grano en proteína de alto valor. Estamos ante un sector que no solo genera divisas, sino que fortalece el arraigo rural y la seguridad alimentaria. El desafío ahora es mantener el ritmo, conquistar nuevos paladares globales y seguir apostando por la excelencia que nos identifica.

