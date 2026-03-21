El negocio de los silos que empieza bajo tierra

El éxito de una campaña agrícola no termina con la descarga de la cosechadora en el lote, la verdadera transformación de la materia prima en valor agregado requiere de una infraestructura que garantice calidad y sanidad desde el primer día. En Paraguay, la inversión en sistemas de almacenamiento ha sido la respuesta técnica a un mercado global cada vez más exigente.

Según el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) en el país existen 815 centros de acopio y silos autorizados hasta 2022, un censo antiguo de la Capeco (2004) registraba 550 silos a nivel nacional, mientras en los últimos años ha habido un crecimiento del 60% de la capacidad de almacenamiento.

Una inversión de 30 años

La construcción de un silo es un proceso de ingeniería civil de alta precisión y el proceso comienza bajo tierra.

Debido a que un silo cargado ejerce una presión estática inmensa, la losa de hormigón armado debe estar diseñada para evitar asentamientos diferenciales. La impermeabilización es crítica: cualquier filtración de humedad capilar desde la base puede arruinar toneladas de granos en la parte inferior.

Las estructuras actuales utilizan acero galvanizado con recubrimientos de zinc para resistir la corrosión del clima subtropical paraguayo. El montaje se realiza mediante gatos hidráulicos, elevando la estructura anillo por anillo con pernería de alta resistencia.

Versatilidad según el flujo

La elección del tipo de silo depende directamente del modelo de negocio del productor o de la industria:

Silos de base plana: los gigantes del acopio prolongado ofrecen la mayor capacidad de almacenamiento al menor costo por tonelada y requieren sistemas mecánicos (barredores) para su vaciado total.

Silos de base cónica: utilizados como pulmones en plantas de secado y permite una descarga rápida por gravedad para procesos de alta rotación.

Silo bolsa: una herramienta de logística flexible para manejar picos de zafra sin la inversión inicial de una planta fija.

En Paraguay es muy común ver el silo-bolsa como un complemento a los silos metálicos, especialmente para el maíz húmedo, usado para consumo en comederos de ganado y la reserva de zafra cuando la capacidad de los silos estáticos se ve sobrepasada por el alto rendimiento por hectárea.

El corazón del sistema

Antes de entrar al silo, el grano debe pasar por máquinas de limpieza para eliminar restos y tierra, que son focos potenciales de calor e insectos.

El funcionamiento interno se rige por el control del aire entre los granos. La aireación es el componente más crítico. Ventiladores inyectan aire desde la base para enfriar la masa granaria. El objetivo no es secar (aunque puede ayudar), sino estabilizar la temperatura para evitar la condensación y el desarrollo de hongos.

Un sistema de termometría digital es hoy el seguro de vida del acopio, permitiendo detectar focos de calor antes de que el daño sea irreversible.

El manejo eficiente

El grano almacenado sigue teniendo actividad biológica y ara preservar el estándar de clase mundial que Paraguay exporta, el mantenimiento exige: sensores electrónicos que envían datos en tiempo real a una central de control; aplicación de protectores de granos y fumigación bajo estrictos protocolos de seguridad y monitoreo de humedad para soja y maíz, entre el 13% y 14%.

Estrategia para el negocio

Contar con silos ofrece beneficios que superan la simple logística, tomando en cuenta que permite retener la cosecha cuando los precios internacionales están deprimidos y vender en la entrezafra, cuando la oferta disminuye.

El ahorro en fletes también es un valor para el negocio, evitando el impacto de las tarifas de transporte durante el pico de cosecha y las esperas en puertos que merman rentabilidad.

Finalmente, el factor clave es la calidad. El productor decide el nivel de secado y limpieza, evitando los descuentos severos que imponen los acopios de terceros.

El silo 4.0

Al igual que en la agricultura de precisión, el almacenamiento se ha encaminado hacia la digitalización. Plataformas que integran datos meteorológicos externos con el estado interno del silo permiten automatizar la aireación solo cuando las condiciones de humedad relativa son óptimas, optimizando el consumo energético y reduciendo pérdidas de peso.

Aquellos productores que apuesten por la tecnología de acopio estarán mejor preparados para enfrentar la volatilidad de los mercados globales, las tarifas de transporte en momentos críticos y la calidad del producto.

El sector sigue invirtiendo en automatización y termometría digital, el desafío no es solo cuánto se puede guardar, sino cómo se preserva la calidad para cumplir con los estándares de exportación global.