Agrotec: Innovación y genética marcan el ritmo

En el corazón de la producción agrícola nacional, la feria INNOVAR 2026 se consolidó una vez más como el escenario donde convergen efectivamente la tecnología y el trabajo de campo.

En este ecosistema, Agrotec marcó la presencia con una propuesta integral diseñada para brindar soluciones concretas a los agronegocios, manteniendo la calidad que forma parte de su ADN institucional.

Valmor Dalla Nora, gerente de Inteligencia de Mercado de Agrotec, explicó que la estrategia de la compañía se fundamenta en una estructura técnica especializada. “Tenemos especialistas en cada área: fertilizantes, nutrición, biológicas, semillas y mesa de granos”, comentó.

Esta metodología permite a la empresa, con 35 años de trayectoria en Paraguay, ofrecer un acompañamiento basado en la experiencia iniciada por su fundador, Tulio Zanchet.

El salto hacia los biológicos

Una de las grandes novedades presentadas en esta edición fue el lanzamiento de la línea Agrotec Bio. Este paquete robusto de biológicos es fruto de una alianza estratégica entre el Grupo Agrihold y Agrivalle, firma líder en el mercado brasileño de bioinsumos.

La propuesta de Agrotec Bio se enfoca en la nutrición y el control del suelo, con soluciones defensivas contra nematodos, enfermedades y plagas. Este “know-how” permite al productor dar un salto firme hacia una agricultura más eficiente y tecnificada, adaptada a las exigencias actuales de sostenibilidad y productividad.

Genética y mercado: Soja y Maíz

En cuanto a los cultivos tradicionales, la compañía exhibió su genética de punta en soja y nuevos híbridos de maíz. Dalla Nora señaló que, aunque hay un buen stock de soja a nivel global, no se visualiza una tendencia alcista en los precios, lo que obliga al agricultor a ser extremadamente eficiente en los costos de producción, impactados por insumos y combustibles.

Las semillas autógamas de soja constituyen un pilar clave para la compañía, con dos variedades exclusivas. “Este año tuvieron una excelente productividad y calidad, con sistema radicular y desarrollo de planta espectacular. Trabajamos durante cuatro años como líderes en el mercado de semillas certificadas: más que cantidad, lideramos en calidad”, destacó.

Gracias a la alianza de exclusividad con Pioneer, Agrotec ofrece dos nuevos híbridos de maíz con características distintas, para altos techos productivos o alta calidad de granos, en zonas del Chaco, o para áreas bajas del Sur, como Misiones.

“Al observar el mercado de híbridos de maíz, la tendencia es creciente en productividad y colocación. Tenemos un consumo que se expande en Brasil y Paraguay, con dos usinas que requerirán del grano, además de los sectores avícola y porcino que están creciendo mediante fábricas que se instalan con proyectos a gran escala”, destacó el ejecutivo.

Inteligencia de mercado

Más que vender productos, Agrotec se enfoca en transmitir información estratégica. “Estructuramos la atención desde nuestro equipo comercial con formación técnica”, destacó Dalla Nora, reafirmando que INNOVAR es el espacio ideal para compartir experiencias y acercar soluciones que aseguren la consistencia del agro nacional.

Con los pies firmes en tierra guaraní y una mirada en las tendencias globales, Agrotec sigue demostrando que la innovación no es solo una etiqueta, sino una herramienta para transformar el potencial del campo en resultados reales para acompañar el desarrollo económico nacional.

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