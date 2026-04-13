El Rally de la Soja recorrerá el Chaco y mostrará su transformación productiva

La Capeco organiza la cuarta edición del Rally de la Soja, a llevarse a cabo los días 23 y 24 de abril en el Chaco paraguayo. En estos recorridos se compartirá la experiencia en campo de técnicos y productores. Además de mostrar cómo la agricultura “se abre camino a través del manejo sustentable”.

“Se exhibirá cómo el rubro agrícola avanza en la región mediante prácticas sostenibles, basadas en la integración agrícola-ganadera y en el manejo adecuado del suelo, un sistema que beneficia a toda la cadena productiva”, reiteran.

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Desde Capeco indicaron que la iniciativa comenzó en 2022, aunque mucho antes ya venían trabajando con la propuesta de cómo exponer el sistema productivo del Chaco, una región mayormente ganadera que cada vez más incorpora la agricultura.

Puntos que se compartirá

Entre los temas que abordarán figuran la recuperación de peladares, la integración agrícola-ganadera, el sistema de siembra y la rotación de cultivos con diversas especies de gramíneas y plantas forrajeras.

En este 2026, el recorrido se realizará por estancias de la zona de Picada Jordán, 4 Caminos, Zenteno y Alhuatá para que la gente conozca más “el Chaco que crece día a día”.

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El traslado se realizará en la modalidad de caravanas, con cada participante en su propio vehículo, partiendo desde los puntos de salida establecidos para cada jornada.

El primer día, la largada incluirá un recorrido por la estancia Agro Monte Alto y, por la tarde, por la estancia Rancho Tajy, con el inicio del recorrido de parcelas (incluye calicata), cerrando así la primera jornada de actividades.

Como participante del rally, Rony Doerksen, propietario de la estancia Agro Monte Alto, señaló que la campaña comenzó con una buena siembra, pero que posteriormente sobrevino un período de sequía que afectó los campos. Sin embargo, algunas lluvias permitieron la recuperación de los cultivos menos comprometidos, aunque no se llegará al 100% del potencial, explicó.

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En el segundo día, la largada del Rally de la Soja tendrá lugar en el Retiro Guasu “Almenara S.A.”, con un recorrido de parcelas.

Cuarta edición

En 2022 se realizó en las Colonias del Chaco Central; en 2023, en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. Al año siguiente se llevó a cabo en la zona noroeste del Chaco paraguayo, específicamente en los alrededores de La Patria y Mayor Infante Rivarola. En 2025 se eligió la zona de Agua Dulce, Alto Paraguay, pero la convocatoria quedó suspendida debido a las lluvias.