Sector porcino y su “boom” exportador: crece 43% y suma a Argentina como nuevo mercado

El sector porcino continua con un buen ritmo exportador. Al cierre del primer trimestre, las colocaciones del rubro en el mercado externo registran un crecimiento sostenido, si compara con los resultados de los últimos años, según el reporte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

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De acuerdo con el boletín del Senacsa, los envíos a marzo de este año generaron ingresos por US$ 12 millones, lo que representa un aumento del 43% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se habían alcanzado US$ 8 millones en divisas.

Se disparó en valor

Si se analiza la evolución desde marzo de 2022, se observa un salto significativo: en ese entonces, los ingresos por exportaciones de carne porcina paraguaya sumaban apenas US$ 450.061. Esto implica que, el valor exportado se multiplicó por 28 si se compara con los US$ 12 millones logrados hasta marzo del 2026. (gráfico)

Crecimiento en Volumen y en Divisas

El aumento no solo se refleja en dólares, sino también en volumen. Hasta este tercer mes de este año se embarcaron 4.152.305 kilogramos de productos porcinos, superando los 3.143.205 kilos registrados en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los mercados, Taiwán se posiciona como el principal comprador de la proteína porcina paraguaya, con 3.136 toneladas adquiridas en el primer trimestre. Le siguen Brasil, con 641 toneladas, y Uruguay, con 295 toneladas.

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Nuevas habilitaciones

El miércoles, el servicio veterinario oficial del país anunció la habilitación de nuevos establecimientos frigoríficos paraguayos para exportar carne y menudencias porcinas frescas (enfriadas o congeladas) a la República Argentina.

De acuerdo con la comunicación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina, fueron habilitados los frigoríficos Upisa y Pirayú para exportar estos productos.

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Esta habilitación es resultado de un proceso de evaluación que incluyó una auditoría en diciembre de 2025, además de intercambio de información técnica entre las autoridades sanitarias de ambos países, indicaron desde el Senacsa.