Paraguay Pork: Producción porcina industrial intensiva de clase mundial

Hoy, Sergio Llano, CEO de Paraguay Pork, nos comenta cómo este emprendimiento se ha consolidado como uno de los proyectos porcinos más tecnificados del país, siendo el único operando bajo estándares europeos de bienestar animal. (Gestación grupal en libertad en galpones climatizados.)

De la tradición a la eficiencia productiva

“El proyecto nace de la esencia del grupo”, explica Llano. “Siempre entendimos que Paraguay tiene una enorme ventaja competitiva en producción de granos. El siguiente paso lógico era transformar esa materia prima en proteína animal de forma eficiente.”

La cría de cerdos no trata de reemplazar especies, sino de complementar modelos productivos con ciclos más cortos, mayor rotación de capital e índices productivos más eficientes.

Modelo industrial intensivo de ciclo completo

Paraguay Pork opera actualmente con 2.500 madres en ciclo completo de producción: cría, recría y engorde, produciendo anualmente 75.000 animales gordos a faena, con 170 días de vida y un peso promedio de 130 kg.

Paraguay Pork maneja 5 pilares estratégicos fundamentales:

- Sanidad

- Nutrición

- Genética

- Recursos Humanos

- Infraestructura

“No hay nada improvisado. Todo está diseñado bajo parámetros internacionales”.

Resiliencia y reinvención

El nacimiento del proyecto coincidió con la pandemia, la cual afectó profundamente a las exportaciones y, por ende, al dinamismo del mercado de consumo local. Ante ese escenario, la empresa se vio obligada a reinventarse incursionando en la industrialización y comercialización de los animales que ya no tenían colocación en los frigoríficos.

Una vez normalizado el canal exportador y con la apertura de nuevos mercados como el de Taiwán, la estrategia de Paraguay Pork fue la de volver a su esencia de producir animales vivos para faena.

El efecto Taiwán y posicionamiento internacional

La apertura del mercado taiwanés cambió la dinámica del sector y las exportaciones porcinas tuvieron un crecimiento exponencial en toneladas y precios.

Más que un mercado, Taiwán representa validación sanitaria y reputacional, facilitando el acceso a destinos exigentes como Corea y Filipinas.

“Paraguay produce carne porcina con estándares equivalentes a los grandes jugadores internacionales”.

Responsabilidad ambiental y social

La producción porcina moderna exige gestión ambiental rigurosa.

El purín o deshecho líquido producido por los cerdos es tratado y reutilizado como fertilizante orgánico, fertiregando parcelas agrícolas propias y de productores vecinos.

La empresa entiende que el crecimiento sostenible no depende únicamente de indicadores productivos y financieros, sino también de la construcción de confianza y legitimidad social en el entorno donde opera.

Por ello en el 2025, se impulsaron jornadas sociales que beneficiaron a 300 personas con atención odontológica, oftalmológica y servicios de cedulación en la comunidad de San Agustín.

Respaldo financiero y expansión

Llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, que requiere inversiones superiores a los US$ 20 millones, sería imposible sin aliados financieros estratégicos. Sergio Llano es enfático al destacar que el papel del Banco Sudameris “fue clave. Animándonos al inicio y apoyándonos en los momentos más difíciles”.

“El acompañamiento del sistema bancario fue fundamental para estructurar el crecimiento. En Paraguay existe una banca preparada para financiar proyectos productivos cuando hay visión y disciplina de gestión”.

“Hay que dejar de lado el temor a acercarse, pues uno se encuentra con un abanico de herramientas y servicios que en la mayoría de los casos no son conocidos.

Con este respaldo, los planes a futuro son ambiciosos. La empresa se encuentra analizando un proceso de duplicación de su capacidad instalada, pasando de 2.500 a 5.000 madres en producción de ciclo completo.

Este crecimiento es necesario para un país que aún tiene una población porcina pequeña (aproximadamente 30.000 madres a nivel nacional) frente a la demanda creciente y la llegada de nuevos jugadores internacionales, como el Grupo Costas de España, que planea desembarcar con un proyecto muy ambicioso.

Visión de largo plazo

“Paraguay está llamado a ser un gran productor de cerdo a nivel regional. Contamos con alta calidad de materia prima a costos competitivos (soja y maíz), genética de nivel internacional, sanidad incomparable y extraordinaria, recursos humanos disponibles y la capacidad empresarial que demanda profesionalizar este tipo de proyectos.

Con los pies firmes en la tierra colorada y la mirada puesta en los mercados globales, Paraguay Pork representa la evolución natural de una nueva generación que entiende que tradición no es resistencia al cambio, sino una base sólida desde la cual construir el futuro.