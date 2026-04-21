Soja, arroz y maíz: así varió la superficie sembrada, según Inbio

Los datos de estimaciones de superficies corresponden a la zafra 2025-2026 y es el resultado del trabajo del análisis por teledetección satelital y sistemas de información geográfica, indican desde la institución.

Desde el Inbio revelaron que el mapa agrícola de Paraguay tuvo algunos cambios. Se destaca que la superficie de soja tuvo un aumento de cerca de 50.000 hectáreas, el cultivo de arroz, una disminución de más de 57.000 hectáreas, mientras que el maíz tuvo una disminución en torno a las 16.000 hectáreas.

Desglosando el informe, el área de soja en la región Oriental se ubicó 3.683.148, unas 49.302 hectáreas más que en la zafra 2024-2025, que fue de 3.633.845 hectáreas. Entre los departamentos con mayor repunte en la mencionada zafra- 2025-2026- se encuentran Canindeyú, Amambay y San Pedro.

Alto Paraná redujo área sembrada de soja

En contrapartida a esos resultados, el mayor territorio de soja sembrada se dio en Alto Paraná con 946.011 hectáreas de está zafra. Sin embargo, este resultado implicó una disminución de 22.671 hectáreas con relación a la campaña anterior.

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Otro departamento con mayor superficie cultivada fue Itapúa con 726.519, con una disminución de 67.275 hectáreas con relación a la zafra anterior y Caaguazú con 456.509 hectáreas, con un aumento de 8.736 hectáreas con relación al periodo anterior.

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El arroz alcanzó 208.949 hectáreas cultivadas

En el boletín también se constata, que el área de cultivo del arroz con riego alcanzó 208.949, unas 57.377 hectáreas menos que la zafra anterior, cuando la superficie se ubicó en 266.327 hectáreas.

Entre tanto, Misiones sigue siendo el de mayor superficie de cultivo de arroz, con 51.008 hectáreas, pero sufrió una disminución de 31.212 hectáreas con relación a la zafra 2024-2025.

Mientras que Itapúa el segundo con mayor área alcanzó las 21.905 hectáreas, con un aumento de 2.779 con relación al año anterior y Paraguarí quedó tercero con 16.003 hectáreas, con una disminución de 14.924 con relación al año anterior.

El maíz disminuyó en área cultivada

En cuanto al cultivo de maíz, en está zafra fue de 39.311 hectáreas, presentando una disminución de 16.099 hectáreas con relación al periodo 2024-2025, cuando se cultivó 55.408 hectáreas.

Los departamentos con mayor superficie del cultivo son Canindeyú; con 8.785 hectáreas, pero con una disminución de 3.937 hectáreas con relación al año anterior.

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Además Caaguazú constató 8.724 hectáreas, pero con una disminución de 3.339 hectáreas con relación al año anterior y como tercer mayor área queda Itapúa con 5.940 hectáreas, pero con una acentuada disminución de superficie de 9.322 hectáreas.