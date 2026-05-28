Productores paraguayos cuestionan normativa de la Unión Europea sobre el aceite de soja

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió este miércoles último a representantes de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), con quienes conversó sobre la preocupación del sector productivo ante la nueva reglamentación que impulsa la Unión Europea (UE) en materia de biocombustibles.

De acuerdo al informe oficial, durante el encuentro, las autoridades y representantes gremiales analizaron el impacto que podría tener la normativa denominada ILUC (por sus siglas en inglés, Indirect Land Use Change o Cambio Indirecto en el Uso de la Tierra). La norma actualmente en proceso dentro del bloque europeo, declara al aceite de soja como biocombustible no sostenible.

Al término de la reunión, el presidente de la UGP, ingeniero Héctor Cristaldo, informó que existe preocupación en los sectores de la producción porque “esta medida podría afectar no solo al aceite de soja, sino también al conjunto de la producción sojera paraguaya, principal rubro de exportación del país”.

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“Sin conocer la realidad paraguaya están poniendo a Paraguay como un país de alto riesgo y que hace mal las cosas. Eso genera preocupación porque podría derivar en una descalificación arbitraria y sin base científica de nuestra producción”, lamentó.

Números de la exportación

El último informe de Comercio Exterior de Capeco, muestra que, al cierre del tercer mes del año, Paraguay exportó 3.026.075 toneladas de soja en grano, que representa una variación positiva de 814.315 toneladas (37 %), en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando alcanzaron 2.211.760 toneladas.

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Este volumen generó un ingreso de divisas de US$ 1.156 millones, es decir, un incremento de US$ 342 millones respecto al mismo periodo del año pasado, que fue de US$ 813 millones.

En cuanto a los mercados, el 80 % de los envíos tuvo como destino la Argentina, el 10 % a Brasil y el 10 % restante a Arabia Saudita, Estados Unidos, Uruguay y Chile.

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El pedido de los gremios de la producción a la Unión Europea

Seguidamente, Cristaldo refirió que el sector ya presentó una nota a la Unión Europea, que tiene su sede en Bruselas, Bélgica. También destacó el trabajo coordinado con la Cancillería nacional para defender la previsibilidad del comercio paraguayo.

El gremialista indicó además que las reglamentaciones europeas “distorsionan” el espíritu del acuerdo alcanzado con la UE y advirtió que este tipo de medidas generan incertidumbre para el comercio internacional.

Finalmente, el titular de la UGP valoró la apertura del canciller Ramírez Lezcano y de su equipo técnico para trabajar de manera conjunta con los gremios productivos. “Vemos que trabajando juntos vamos a poder ir superando las dificultades”, sostuvo.