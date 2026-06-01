La molienda de soja creció 9%, 1,1 millones de toneladas más al primer cuatrimestre

La actividad de las industrias oleaginosas mantiene una tendencia favorable, de acuerdo con reportes de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro). Al cierre del primer cuatrimestre del año, la molienda acumulada de soja alcanzó 1.119.038 toneladas, cifra que muestra un crecimiento del 9% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El boletín de Cappro revela que un nivel de procesamiento similar no se registraba desde el mismo periodo de 2019. Según el informe, en abril agregaron valor a 361.703 toneladas de soja, unas 30.000 toneladas más respecto al mismo mes de 2025, lo que demuestra que la actividad industrial continúa mostrando un desempeño muy favorable.

Además, la molienda de otras semillas oleaginosas creció un 16% respecto al acumulado a abril de 2025, hasta alcanzar 22.161 toneladas.

“La situación de la agroindustria nacional se mantiene bastante positiva para este año, impulsada por buenas condiciones externas de competitividad y una cosecha favorable para toda la cadena de valor, lo que permitiría aprovechar una capacidad industrial que sigue creciendo en el país”, indicaron desde el gremio.

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Uso de la capacidad instalada llega al 71%

En cuanto a la utilización de la capacidad instalada, al cierre del primer cuatrimestre alcanzó el 71% del total. No obstante, esto representa una disminución de 2 puntos porcentuales frente al acumulado a abril de 2025, según datos del gremio.

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“Para los próximos meses del año se espera que se siga procesando oleaginosas a un ritmo positivo en las fábricas, por lo que la utilización de la capacidad instalada apunta a crecer, particularmente en la comparación interanual”, precisaron.

Ingresos del rubro

Por otra parte, la generación de divisas por exportaciones de productos industrializados de la soja (aceite, harina y cascarilla) alcanzó US$ 423,59 millones hasta abril, lo que representa una suba interanual del 24%.

Con esa cifra, la participación de la agroindustria dentro del complejo soja llegó al 22% del valor total generado por el sector.

Granos en estado natural y derivados del procesamiento

En esa línea, incluyendo los granos en estado natural y derivados, en el país este rubro generó US$ 1.933,69 millones en divisas al cierre de abril, o sea 39% más respecto al mismo periodo del año pasado. Con este valor alcanzado, el sector generó el 46% de todas las exportaciones registradas por el país durante el primer cuatrimestre.

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“Este resultado fue impulsado por aumento en los volúmenes enviados, tanto de soja en estado natural como de derivados del procesamiento industrial, además de una recuperación de los precios internacionales, particularmente del aceite”, explicaron.

Finalmente, desde el gremio señalaron que la relevancia de esta cifra también radica en que el complejo soja mantuvo un importante nivel de generación de valor, pese a la inestabilidad cambiaria. Destacaron que, aunque el dólar registró una tendencia a la baja durante ese periodo, el sector continuó aportando estabilidad a la economía nacional.