La molienda de soja alcanzó en marzo su mayor nivel desde 2017

De acuerdo con el informe suministrado por la Cappro, el resultado logrado por el sector es impulsado por una mayor actividad industrial, expectativas de cosecha récord y un contexto internacional favorable para los derivados agroindustriales.

Con este resultado, al cierre del primer trimestre del año el procesamiento acumuló 765.677 toneladas, lo que representa un incremento de casi 65 mil toneladas respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a un crecimiento interanual de 9,3%.

“Uno de los productos con mejor desempeño fue el aceite de soja, favorecido por el aumento de la demanda internacional vinculada al biodiésel. Esta situación impulsó un incremento de 36% en el ingreso de divisas por exportaciones del producto, crecimiento que incluso superó el aumento del volumen exportado, que avanzó 17% en el mismo periodo”, señala el boletín del gremio.

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Exportaciones del rubro

El buen desempeño industrial también se constató en las exportaciones de productos derivados de la soja. Entre enero y marzo, los envíos de aceite, harina y cascarilla generaron ingresos por US$ 287,09 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 32%.

La participación de la industria dentro de los ingresos totales del complejo soja alcanzó el 20% en el primer trimestre, aunque con una leve reducción de un punto porcentual respecto a 2025, debido al mayor ritmo de exportaciones de soja en estado natural durante esta etapa de la campaña agrícola.

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Actividad industrial

Desde el sector destacaron que, luego de varios años de baja utilización de la capacidad instalada entre 2020 y 2024, las condiciones externas favorables registradas desde el año pasado, sumadas a la expectativa de una cosecha récord, permitieron sostener un mayor nivel de actividad industrial al inicio de 2026.

“Con políticas públicas orientadas al desarrollo industrial, no solo sería posible capitalizar los contextos favorables, sino también mitigar la volatilidad y dotar de mayor estabilidad al sector. Esto permitiría fortalecer el desempeño exportador mediante una oferta con mayor valor agregado y garantizar el abastecimiento de insumos clave para otras industrias nacionales”, añaden.

En ese contexto, la utilización de la capacidad instalada acumulada mejoró respecto al primer bimestre y alcanzó el 66% al cierre de marzo. Aunque desde la Cappro alegan que este nivel es similar al registrado en el mismo periodo del año pasado. Además, explican que existe un crecimiento de la capacidad instalada, tanto por nuevas fábricas activas como por la reactivación de otras industrias.

Capacidad industrial sigue creciendo

El informe también resaltó la expansión de la capacidad industrial registrada en Paraguay durante el último año, tras la reapertura de la molienda de CAHPSA y la puesta en marcha de la planta de Pioneros del Chaco, ambas asociadas a la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

Con un año completo de operación por delante, la capacidad de procesamiento del país se elevó a 4,77 millones de toneladas anuales.

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Primera industria procesadora en el Chaco

En ese escenario, detallan que sobresale el primer año de operación plena de Pioneros del Chaco, considerada la primera industria procesadora de oleaginosas instalada en la Región Occidental, con capacidad para procesar 750 toneladas por día.

El sector considera que la evolución reciente demuestra que, cuando existen condiciones adecuadas y previsibilidad, las inversiones responden y permiten consolidar la expansión industrial del país.