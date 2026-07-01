Día de la Fruta: los productos más demandados, los más producidos y el impacto en las familia

En el Día Internacional de la Fruta, desde el sector recuerdan que detrás de cada fruta que llega a la mesa de los paraguayos hay miles de familias productoras. Ellas trabajan para que el consumidor elija los mejores productos de las góndolas y les saque el máximo provecho a la calidad de los mismos.

En ese sentido, en Paraguay, de acuerdo con el último Censo Agropecuario Nacional (2022) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el país destina alrededor de 82.251 hectáreas a la producción de frutas e involucra a miles de fincas a nivel nacional.

Lea más: Produce 30 cajas por árbol y nadie la cultiva: el negocio frutal que no se ve

Día de la Fruta: Esta es la más producida

Desglosando el informe de la cartera de Estado, la banana se posiciona como uno de los principales rubros frutícolas, con presencia en 5.795 fincas, una superficie de 15.960 hectáreas y una producción de 371.544 toneladas.

Las principales zonas productoras se concentran en San Pedro (Guayaibí) y Caaguazú (Tembiaporã), aunque también se destacan otros departamentos como Cordillera, Alto Paraná, Canindeyú y Concepción, que se vienen sumando al negocio bananero.

Hugo Franco, productor de Tembiaporã, destacó que el cultivo de la banana ganó un importante protagonismo en los últimos años y que, actualmente, más de 20.000 familias están vinculadas a este rubro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este alimento también genera ingresos por exportación. Según datos del sector, en 2025 se enviaron productos por más de US$ 26,07 millones y se estima que este año la cifra rondará los US$ 20 millones, cifra menor debido a la caída del tipo de cambio. Los principales destinos de la banana paraguaya son Argentina, Uruguay y Chile.

Otras frutas que produce Paraguay

Siguiendo con los datos del censo, el naranjo dulce registra una fuerte presencia en el país, con 2.122 fincas, 5.011 hectáreas y una producción de 258.831 toneladas. En el caso de la piña, se contabilizan 3.830 fincas, 5.121 hectáreas y una producción de 73.831 toneladas.

Por su parte, la sandía se cultiva en 4.174 fincas, con 3.662 hectáreas y una producción de 59.775 toneladas, mientras que la mandarina se produce en 722 fincas, con 793 hectáreas y un volumen de 17.661 toneladas.

Limón Thaití y pomelo: Las nuevas exportaciones

Por otro lado, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) logró la certificación fitosanitaria del limón Tahití y pomelo a la Argentina, además de caqui a Brasil, lo que abre oportunidades para diversificar la oferta exportable del sector.

Las cifras que muestra el Censo del MAG refleja la relevancia de la fruticultura dentro del sistema productivo paraguayo, con miles de productores vinculados a la agricultura familiar y al abastecimiento del mercado interno.

Lea más: Caída del dólar: Exportadores de banana estiman US$ 6 millones menos de ingresos en 2026

Día de la Fruta

De acuerdo con los datos del sector, el Día de la Fruta se celebra desde el 2007, cada 1 de julio, una fecha creada para promover el consumo de frutas y fomentar hábitos de vida más saludables.

Especialistas del Ministerio de Salud Pública señalan que incorporar frutas a la alimentación diaria contribuye a una mejor hidratación y aporta nutrientes esenciales para el organismo, por lo que recomiendan su consumo cotidiano.