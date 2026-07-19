Soja: exportaciones de granos y derivados generan US$ 2.978 millones en el primer semestre

Al cierre del primer semestre se constata que el complejo soja continúa realizando un importante aporte a la economía paraguaya. Tanto las exportaciones de granos en estado natural como las de productos industrializados registraron un crecimiento interanual en volumen y en generación de divisas, según datos de comercio exterior del BCP.

De acuerdo con los datos oficiales, el complejo sojero generó entre enero y junio ingresos por US$ 2.978,1 millones, cifra que incluye las exportaciones de granos de soja en estado natural y de sus derivados, como aceite y harina.

Lea más: La soja paraguaya se mueve entre precios inestables y fuerte dependencia de Argentina, según la UGP

Exportación de soja crece 50% en divisas

De ese total, US$ 2.273,8 millones correspondieron a envíos de grano en estado natural, lo que representó un aumento del 50% en comparación con los US$ 1.506,9 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al volumen, entre enero y junio se exportaron 5.894.3 miles de toneladas de granos de soja, lo que representa un incremento del 43% frente a los 4,105 miles de toneladas embarcadas en el mismo periodo de 2025.

Productos industrializados aumentan

Asimismo, las industrias oleaginosas mantienen un elevado ritmo de procesamiento, lo que viene impulsando los niveles de utilización de la capacidad instalada de las plantas desde hace varios meses, especialmente en la comparación interanual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al cierre del primer semestre, los productos industrializados del complejo sojero también mostraron una evolución favorable. Las exportaciones de aceite de soja alcanzaron US$ 354,7 millones, con un crecimiento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el volumen comercializado aumentó 13%, hasta 319,0 miles de toneladas.

Por su parte, la harina de soja generó exportaciones por US$ 349,6 millones, un 53% más que en el primer semestre de 2025. El volumen embarcado también aumentó 14%, hasta 1.150,2 miles de toneladas.

Fuerte dependencia de Argentina

Al cierre del primer semestre de 2026, Argentina se consolidó como el principal destino de los granos de soja paraguaya, al concentrar el 91,3% del valor total exportado.

Los envíos a ese mercado alcanzaron US$ 2.075,7 millones, lo que representa un crecimiento del 57,2% frente a los US$ 1.320,7 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. En volumen, las colocaciones a Argentina sumaron 5,35 miles toneladas, un incremento interanual del 49,4%.

Lea más: Capeco advierte que baja de retenciones en Argentina podría impactar en precios para Paraguay

Brasil se ubicó como el segundo mercado más importante para la soja paraguaya, con compras por US$ 187,2 millones, equivalentes al 8,2% del total exportado. Este destino registró un aumento del 37,4% en valor y del 33,6% en volumen, al importar 517.400 toneladas durante el primer semestre.

Desempeño de otros mercados

En contraste, los envíos al resto de los mercados mostraron una fuerte retracción. Las exportaciones a estos destinos totalizaron US$ 10,9 millones, una caída del 78,2% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que el volumen descendió 81%, hasta 25.700 toneladas.

Como resultado, estos mercados redujeron su participación en las exportaciones paraguayas de soja a apenas 0,5% del valor total y 0,4% del volumen embarcado.