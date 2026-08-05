San Pedro tendrá un frigorífico vacuno que prevé generar hasta 1.000 empleos

Este martes se anunció la construcción de un nuevo frigorífico en Paraguay, dedicado a la faena vacuna. Desde el sector cárnico resaltan que el ingreso de más competidores dinamiza el mercado paraguayo de la carne y amplía la capacidad industrial del país.

El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, comentó que la nueva industria estará instalada en el distrito de General Resquín, departamento de San Pedro, una zona con fuerte tradición ganadera y productiva, pero que también enfrenta desafíos sociales y económicos que demandan mayores oportunidades de desarrollo y generación de empleo.

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El secretario de Estado destacó que la instalación de esta planta permitirá impulsar el crecimiento de la localidad, aprovechando el potencial ganadero del departamento y generando nuevas oportunidades para los pobladores de la zona.

Señaló que esta inversión será el inicio de toda “una revolución de emprendimientos” en San Pedro, departamento que, aseguró, está preparado para recibir nuevos proyectos

“El primer paso que está dando Estrellita Foods S.A. es para los sampedranos, ayudará a traer más inversiones. Esta empresa (estancia del grupo) lleva más de 50 años en el sitio pasando procesos muy difíciles dentro del proceso de crecimiento y confianza”, apuntó.

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El nuevo frigorífico representará “un paso importante”

El ministro comentó además que San Pedro es un departamento productor de animales gordos, por lo que la instalación del frigorífico representa un paso importante para fortalecer la cadena de valor de la carne y promover el desarrollo económico de la zona.

Henrique Junqueira, empresario ganadero y responsable de la inversión, mencionó que cada vez tienen más confianza en invertir en Paraguay, especialmente en una zona productiva donde mantienen instalada su estancia desde hace 50 años. Acotó que no tiene dudas de que este frigorífico será el puntapié inicial para el desembarco de más apuestas empresariales.

“Empezaremos con algo pequeño, pero tenemos un pensamiento grande. La idea es empezar con un frigorífico para faena de 200 animales por día durante el primer año. En el segundo llegar a 400 animales y, si todo sale bien, llegar a los 600 animales a futuro”, detalló sobre las proyecciones de la futura empresa.

Inversión del frigorífico de US$ 40 millones

El empresario comentó que el monto estimado de inversión asciende a más de US$ 40 millones. Para la construcción de la infraestructura señaló que emplearán a más de 130 personas, principalmente residentes de la zona.

Una vez culminadas las obras de la planta, aseguró que generarán 150 empleos directos. “Por cada colaborador directo vamos a contratar dos colaboradores indirectos. Ya cuando estemos en la segunda fase tendremos 300 personas trabajando en la empresa y unos 600 indirectos. Tenemos proyecciones de llegar a casi 1.000 manos de obra”, detalló.

Frigorífico de exportación y abastecimiento del mercado interno

De acuerdo con Junqueira, la idea es presentar un frigorífico moderno que tenga la posibilidad no solo de abastecer al mercado interno, sino también de que su producción llegue al exterior.

Primer frigorífico en San Pedro

Por su parte, el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, manifestó que la zona cuenta con una de las mayores concentraciones de ganado de corte destinado a la exportación, por lo que la construcción de este “primer gran frigorífico” representa el inicio de nuevas inversiones que, afirmó, podrían llegar al territorio debido a su potencial productivo.

Otras industrias

Así también, en el país se desarrollan otros proyectos industriales. Uno de ellos corresponde al sector porcino, con la inversión del Grupo Costa, que contempla una apuesta de US$ 300 millones, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

Además, a finales de 2025 se anunció el desembarco de la multinacional JBS, que invertirá US$ 135 millones en el sector aviar.

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Frigoríficos de exportación

Es importante destacar que Paraguay dispone de 21 industrias vinculadas a los rubros avícola, porcino y bovino, siendo este último el segmento de mayor participación.

En el sector bovino existen 11 plantas habilitadas para exportación, entre ellas Neuland, Frigomerc S.A., San Antonio, Frigochorti, Frigochaco, Guaraní, Frigorífico Concepción, Belén (Minerva Foods) y Frigonorte. Las últimas empresas que se incorporaron al país fueron Victoria y Los Lazos.