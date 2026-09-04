UGP, contra el aumento de impuestos: “Ni un guaraní más” hasta racionalizar el gasto

Distintos gremios siguen pronunciándose sobre el planteamiento de elevar la carga tributaria. Misma postura presentó la Unión de Gremios de la Producción (UGP) durante el lanzamiento de la siembra de soja.

Este viernes, en el departamento de Canindeyú, la UGP, en conjunto con la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), realizó el lanzamiento de la nueva campaña de soja. Si bien resaltaron las expectativas por el inicio de un nuevo ciclo de cultivo, el reclamo contra el planteamiento de elevar los impuestos también estuvo presente.

El compromiso de no subir impuestos

En esa línea, el presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, mencionó que “para el sector está claro el tema” y recordó que el Ejecutivo se había comprometió que “no va a subir los impuestos”.

Pero, independientemente de esa posición cuestionó que en el Parlamento existan “populistas”. “No podemos, ante este escenario de incertidumbre, empezar a tocar impuestos cuando hay un acuerdo correspondiente al 2024 de racionalizar el gasto público. Veintidós años pasaron y estamos igual o peor. No se movió nada en el sentido positivo de la racionalización si la ponemos en perspectiva”, aseveró.

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“Ni un guaraní más”

Agregó que, para el sector, una nueva tasa impositiva “es un no, ni un guaraní más” hasta que se racionalice el gasto público.

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Sostuvo que conversarán con los legisladores para que razonen y se haga lo que conviene al país, porque aplicar un aumento de la carga tributaria, indicó, será un freno al desarrollo, a la competitividad del país y al proceso de reducción de la pobreza.

Siembra de soja

En lo que refiere al inicio de la siembra de soja en el país, se presentan desafíos como el clima, una situación que el productor no puede controlar, pero sí trata de “manejar”, detalló.

“Para nosotros un Niño (fenómeno climático) es mejor porque si llueve se puede tener cierta producción. Pero si es Niña hay sequía y en el campo puden no crecer nada” dijo al respecto.

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En lo que hace a está nueva campaña, alegó que la estimación es es 12,5 millones de toneladas como la campaña pasada y una superficie de aproximadamente 3,6 millones de hectáreas de soja.

En esa línea, destacó el buen rendimiento que tuvo el cultivo de soja en la campaña pasada y comentó que plantaciones como el sésamo o chía están pasando un “mal momento” por el precio internacional, debido a que se tiene un mercado global que está “impredecible”.

Dólar bajo golpea a productores

“Pero existe un factor que debemos evaluar, que es la política cambiaria, donde un dólar bajo le perjudica en precios los pequeños productores. No decimos que el Banco Central deba levantar o intervenir, pero sí contener los picos para abajo”, destacó.

Añadió que, ante esta cuestión, “todo el mundo está con temor” y que esto también reduce el valor de los granos. Consideró que dicha situación debe impulsar a que todos conversen y busquen un punto de equilibrio y de tranquilidad para el productor.