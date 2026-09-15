El Niño: ¿qué espera al transporte de ganado en los próximos meses?

Tras la alerta de los expertos sobre la llegada de El Niño, desde el Estado vienen trabajando en un plan de contingencia y de prevención para mitigar los impactos del fenómeno climático, que suele asociarse con lluvias abundantes e inundaciones.

Ante la estimación de que El Niño podría generar mayores precipitaciones en algunas zonas productivas del país, donde los caminos son claves para el traslado de animales, en la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado (ANTG) se mantienen expectantes ante las implicancias que podrían tener el fenómeno.

“El Niño no asusta”

Gilberto Maldonado, presidente del gremio, manifestó que quienes trabajan en el transporte de ganado pasaron por “muchas cosas”. Si bien aseguró que “no sabe cuál es peor” para el sector productivo, si una sequía o una abundancia de agua, dijo que El Niño “no les asusta, pero les mantiene en alerta a todos”.

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“Estamos acostumbrados a los empujones de la naturaleza a soportar cosas extremas, como quedarnos en una estancia por más de 97 días sin poder salir tras una abundante lluvia. Estamos preparados para este fenómeno que está viniendo, tanto del sector privado como del público, para ayudarnos a enfrentar la situación”, señaló.

Añadió que la tecnología ayuda y que actualmente los pronósticos del tiempo sirven para el manejo de los transportistas. Reconoció que respetan a la naturaleza y destacó que existe mucha solidaridad en el campo, debido a que reciben ayuda de las personas cuando quedan varados en algún punto del país.

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Estado de los caminos

En lo que refiere al estado de la infraestructura vial, comentó que el escenario donde “se mueve todo el país” mejoró en los últimos años.

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Recordó que 10 años atrás solo entre 11% o 12% de los caminos del país eran de todo tiempo (asfaltados y empedrados), mientras que actualmente se encuentran entre el 20% y el 23%.

A pesar de que consideró que existe una mejora en las rutas del país, para Maldonado “sigue siendo deficitario”. Aseguró que los caminos de tierra, en su mayoría ubicados en la parte occidental (Chaco), son mantenidos por comisiones vecinales.

En ese sentido, estas asociaciones instalan sus propios peajes para el mantenimiento de los trayectos, cuyo costo es asumido por el productor y oscila entre G. 150.000 y G. 400.000. Entre tanto, el transportista abona el peaje del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Impacto de los caminos en la ganadería

“Los caminos de tierra afectan a lo que es producción ganadera porque necesitan mucho más cuidado de parte del conductor para que el animal no se golpee, dado que si uno sufre lesiones representa una pérdida para el ganadero y para la industria. Por esa razón, los caminos de tierra se procura mantener en buen estado”, explicó.

Añadió que los caminos en esta época del año aún se encuentran en buenas condiciones, pero que ahora, con el inicio de la temporada de lluvias, es cuando tendrán dificultades en el traslado, debido que los camiones pueden quedar varados y terminar afectando las cargas.

“Cuando una ruta es fea, todos perdemos y cuando es al revés es mejor para todos, por más elevado que sea el costo del peaje vecinal”, explicó.