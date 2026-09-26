Carne paraguaya gana terreno en EE.UU. mientras Peña apunta a la cuota

Desde su apertura a finales de 2023, Estados Unidos se convirtió en un mercado importante para la carne paraguaya.

En ese sentido, durante su última visita a Estados Unidos, el presidente de la República Santiago Peña brindó una entrevista al medio Bloomberg, en la que resaltó que dicho mercado demanda más carne paraguaya para hacer frente a los costos del producto en el mercado interno y afirmó que “Paraguay es un socio de confianza”.

Crecimiento de las exportaciones

Paraguay inició sus envíos en el 2023 con 75 toneladas al mercado estadounidense. En 2024, el volumen aumentó a 28.000 toneladas, mientras que en 2025 alcanzó 49.456 toneladas, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Sin cuota propia

El tema de los aranceles y las condiciones de acceso fue uno de los puntos abordados durante la entrevista brindada por el mandatario, en un momento en que los envíos nacionales hacia Estados Unidos vienen aumentando de manera sostenida, según reportes oficiales.

En la entrevista, Peña también señaló que el complejo cárnico local está enviando más productos a la nación norteamericana, pero que Paraguay no cuenta con una cuota de exportación propia, como la establecida por la administración de Donald Trump para Argentina.

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Es importante detallar que Paraguay accede al mercado norteamericano bajo la cuota denominada de “otros países”, que comparte con Brasil y que contempla 64.000 toneladas libres de arancel. Una vez completado este cupo, lo que ocurre a inicios de cada año, los envíos pueden continuar, pero con un arancel de 26,4%, según informó en su momento la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC).

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Suspensión temporal de aranceles a proveedores

En agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender temporalmente los aranceles para países que proveen carne a dicho mercado. El beneficio implica una reducción del impuesto para hasta 300.000 toneladas de carne molida durante un plazo de 90 días, distribuidas en 100.000 toneladas por mes a partir de septiembre.

Desde el complejo cárnico paraguayo explicaron que dicha decisión representa una oportunidad adicional para las naciones que integran el contingente de “otros países”, entre ellas Paraguay, aunque también implica una competencia con Brasil.

Más carne para Estados Unidos

En línea con el aumento de las colocaciones al mercado estadounidense, a inicios de este año el complejo cárnico local proyectaba cerrar 2026 con 75.000 toneladas.

De acuerdo con el boletín suministrado por el servicio veterinario hasta agosto de este año ya se embarcaron 35.443 toneladas de productos cárnicos al mercado estadounidense, por un valor de US$ 211 millones.

Este volumen, comparado con el registrado del mismo periodo del año pasado, ubica a Estados Unidos como el mercado que más volumen de carne paraguaya adquirió, tan solo superado por Chile. (Gráfico).

Sobre cómo influirá en las exportaciones paraguayas la decisión de Trump de suspender hasta noviembre el arancel para algunos proveedores, el presidente del Senacsa, José Carlos Martin explicó a ABC que desde septiembre se está operando bajo esta medida.

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“Recién sabremos los resultados con el mes cerrado (30 de septiembre). Pero creemos que Estados Unidos será el segundo mayor comprador de la carne paraguaya otra vez este año. Nuestro objetivo es aumentar 20% de lo que se exportó el año pasado”, destacó.

El titular del servicio veterinario reconoció también que este año se registra una faena bovina menor frente a la observada el año pasado.

“Proyectamos superar los números de exportación en kilos logrados en el 2025 a Estados Unidos, a pesar de tener una caída en la faena”, cerró.