Granizo: esta es la magnitud de los daños en cultivos frutihortícolas e infraestructura

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ya relevó las zonas afectadas por la fuerte granizada y lluvias registradas el sábado y trabaja en un plan de asistencia para los pequeños productores.

El ministro del MAG, Carlos Giménez, manifestó a ABC que, ante la magnitud de los daños, el ente de agricultura ya presentó al equipo de emergencia un informe sobre la situación. “Tenemos totalmente identificado (el daño) y estamos buscando la forma de ayudar a todos”, señaló.

El ministro explicó que una de las principales preocupaciones son los pequeños productores que perdieron completamente sus casetas o estructuras productivas, ya que la destrucción de estas instalaciones afecta directamente la continuidad de sus actividades.

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Por su parte, Ariel Galeano, presidente del Gremio de Productores Frutihortícolas del Paraguay, comentó que las lluvias registradas el sábado, acompañadas de granizos de gran tamaño, provocaron impactos importantes en algunos campos productivos.

El gremialista señaló que el temporal afectó a varios departamentos y que Central fue especialmente golpeado por los granizos. También mencionó a Caaguazú, San Pedro y Cordillera, donde se encuentran varias fincas dedicadas a la producción frutihortícola.

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Productores temen nuevas pérdidas

La preocupación del sector aumenta ante los pronósticos de nuevas lluvias y la posibilidad de que se registren otros eventos severos, de acuerdo con la dirección Nacional de Meteorología e Hidrología.

“Nosotros todavía tenemos producción a campo abierto que ya la estamos sacando, porque si se repite la situación registrada el sábado, las pérdidas serán mayores”, acotó Galeano.

En Cordillera, donde existen cultivos de tomate y locote, el dirigente manifestó que los productores están retirando parte de estos productos del campo debido a las alertas meteorológicas.

Según afirmó, esta situación también empeora las condiciones de un sector que ya registra una saturación de algunos productos en el mercado, con precios muy bajos.

Daños también en infraestructura

Galeano confirmó que el impacto de la granizada no se limita a la producción, sino que también alcanza a la infraestructura utilizada por los productores.

“Muchos compañeros de otros departamentos sí tuvieron importantes pérdidas, porque bien sabemos que la infraestructura es muy cara, especialmente para los que tienen invernaderos y utilizan media sombra”, acotó.

El impacto, según el MAG

De acuerdo con el relevamiento realizado por el MAG y compartido por el director de Extensión Agraria, Esquicio Meza, unas 3.861 infraestructuras presentan daños de aproximadamente 80%, lo que representa un golpe importante para los productores que dependen de esos cultivos.

“Tenemos superficies dañadas de tomate, locote y algunos rubros de autoconsumo que representan 170 hectáreas. Además, tenemos reportes de 3.861 infraestructuras dañadas en un 80%. Las zonas mayormente afectadas son de Caaguazú (Yhû y 3 de febreros) y algunas zonas puntuales de Cordillera, que no fueron de gran incidencia”, destacó.

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Recomendaciones del MAG

Ante la posibilidad de lluvias intensas y exceso de humedad, el MAG presentó una serie de recomendaciones para las fincas. Entre las principales recomendaciones figuran: