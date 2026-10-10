Tomate y locote con precios bajos en finca: gremio alerta sobre dificultades para vender

Las últimas lluvias y granizadas afectan a los productores frutihortícolas, que además enfrentan dificultades para comercializar sus cosechas. Así lo señaló Ariel Galeano, presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas del Paraguay, quien explicó que productos como el tomate y el locote registran precios bajos y dificultades para encontrar compradores.

Señaló que los productores venían registrando valores favorables, pero el escenario cambió. Actualmente, el tomate, dijo que se comercializa en finca entre G. 1.500 y G. 2.000 por kilogramo que representan pérdidas para los agricultores . Mientras el locote entre G. 3.000 y G. 4.000 por kilogramo, pese a estos valores bajos, los productores enfrentan dificultades para colocar sus mercaderías en el mercado, reiteró.

“Estamos sufriendo doble pérdida, primero por el impacto del clima en los cultivos y los que se salvaron del temporal tenían la esperanza de venderlo a buen precio está saturada la producción, especialmente del tomate”, explicó.

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Precios bajos y dificultades para comercializar

Lamentó que a pesar de los precios bajos, igual no se está comercializado el producto en la cantidad que esperaban, debido a que la producción está estancada y es una pérdida que terminará absorbiendo el productor.

“El el precio del tomate debería ubicarse, como mínimo, entre G. 5.000 y G. 10.000 por kilogramo en finca para que los agricultores puedan cubrir sus costos de producción”, apuntó.

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Buscan fortalecer la venta directa a supermercados

Meses atrás, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) impulsó una iniciativa para vincular a los gremios frutihortícolas con los supermercados asociados a la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), con el objetivo de facilitar la comercialización directa de los productos, sin intermediarios.

Al respecto, Galeano afirmó que solo cerca del 20% de los supermercados trabaja directamente con los productores, mientras que el resto opera mediante intermediarios.

“Muchos no quieren trabajar con los productores y a ellos les termina llegando a un mayor valor la mercadería. Imaginate que los productos vengan directamente del campo a los supermercados, sin pasar por muchas escalas, sería diferente”, alegó.

El dirigente destacó que una mayor vinculación entre productores y supermercados podría facilitar la colocación de las cosechas y reducir la cantidad de intermediarios en la cadena de comercialización.

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Preocupación ante el fenómeno de El Niño

Consultado sobre la preparación del sector ante el fenómeno de El Niño, Galeano comentó que algunos productores que ya están tomando medidas preventivas, debido a que trabajan a campo abierto.

En ese sentido, indicó que las condiciones climáticas pueden incidir en la calidad de la producción. No obstante, no precisó cuáles son las medidas adoptadas ni qué rubros podrían resultar más afectados.