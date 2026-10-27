Carne paraguaya a México: cuánto se espera exportar en el primer año

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) anunció este lunes la apertura del mercado de México para las exportaciones paraguayas de carne bovina

El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt manifestó que México es “un mercado muy grande” y que, con esta habilitación, se cumple con la planificación establecida en 2018 entre el complejo cárnico y las entidades estatales para que la carne paraguaya llegue a los países de Norteamérica.

Señaló que lograr la habilitación de México representa un “espaldarazo” a la reputación de la carne paraguaya a nivel internacional. Sin embargo, indicó que el desafío será competir con Brasil y Argentina, una situación que se presenta en todos los mercados.

“Lo que pedimos es la posibilidad de competir, tener la oportunidad. Los países que nos dieron la confianza se quedaron muy contentos con tener a Paraguay como un proveedor de carne, por la calidad que tenemos”, indicó.

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Consultado sobre la duración del proceso para lograr la apertura, explicó que se demoró la apertura por cuestiones burocráticas, principalmente del lado mexicano.

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Exportación de carne paraguaya en el primer año

En cuanto a las perspectivas comerciales, Burt contó que el objetivo del sector es exportar 10.000 toneladas de carne durante el primer año.

En esa línea, Burt explicó que la entrada a un nuevo mercado requiere tiempo para que los frigoríficos paraguayos puedan captar clientes y para que los consumidores conozcan la calidad del producto nacional.

“Esperamos que los mexicanos tengan una buena primera impresión de nuestros productos. No creo que Paraguay tarde en establecerse como un proveedor confiable”, acotó.

¿Qué tipo de cortes podría exportar Paraguay?

Respecto a los cortes que podrían tener mayor demanda en México, manifestó que probablemente sean los delanteros del animal los que se exporten en una primera etapa. No obstante, señaló que, a medida que se desarrolle el mercado, el sector cárnico aspira a llegar también a los cortes prémium.

“Tiene un proceso y también hay factores comerciales de competencia, porque ellos también compran carne de todo el mundo. Pero es un proceso de desarrollo de mercado, de hacerse conocer, de ganar reputación. Así como estamos teniendo un buen desempeño en todos los otros mercados, creemos que vamos a tener la misma suerte en México”, detalló.

Aparte de México, los próximos objetivos

Consultado sobre cuáles son los próximos mercados a los que aspira llegar el sector con las exportaciones de carne paraguaya, Burt manifestó que Japón y Corea del Sur son los principales destinos pendientes dentro de la lista de objetivos.

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“Por la experiencia que tuvieron otros países, entendemos que eso a veces tarda incluso diez años (lograr la apertura de esos mercados). Paraguaya lleva entre siete y ocho año intentando, así que entendemos que todavía tiene su proceso, pero hacemos los deberes y avanzando”, apuntó.

Añadió que, con la apertura de México, el sector mantiene sus esfuerzos para desarrollar los mercados asiáticos, donde Paraguay ya logró habilitar destinos como Singapur y Filipinas.