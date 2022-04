No hay realidad en la agenda de nuestros políticos

El discurso político ha sido hasta hace poco una herramienta para construir la identificación del electorado con los candidatos. Hoy ya casi no existe, debido a la pobreza intelectual de los políticos y porque al público no le interesa escucharlo. El discurso político no refleja las realidades de la gente, como la pobreza o la criminalidad.