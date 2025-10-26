Sembradores de dudas

Y no es que el mundo sea solamente buenos contra malos, los grises muchas veces se muestran por todos lados, a veces simplemente les falta el coraje para asumir su posición real. Hasta los peores criminales tienen derecho a la defensa, y eso lo sabemos, pero el cuestionamiento por medio de estas palabras es realmente para aquellos que defienden sin argumentos creíbles los peores actos de corrupción y de latrocinio que se pueden observar en los últimos tiempos.

Uno podría afirmar ¿quién en su sano juicio defendería a capa y espada a una administración (municipal, central o departamental) totalmente corroída por hechos o sospechas de corrupción que pudieron haber dejado casi en quiebra al pueblo que los eligió? Pero, muchas veces aparecen. Son los encargados del trabajo sucio, ese trabajo que consiste en seguir el guion de sembrar la duda ante la realidad que les resulta más que desfavorable.

Es así que vemos a personas que salieron de sus puestos con la baja más deshonrosa de la que podamos imaginar, pero que en poco tiempo aparecen como si nada pasó, con la cara de concreto, presentándose como víctimas de “una persecución inmisericorde que busca destruir a las personas buenas que hicieron mucho por su gente”. Lo más increíble en realidad no es que aparezcan los abogados del diablo, sino que logren la amnesia de cierta parte de los votantes.

Pero, ¿qué podemos exigir al pueblo si los propios representantes salieron en varias ocasiones a defender a sus colegas menos presentables, como fue el caso de Hernán Rivas? No olvidemos que ese señor un día apareció con un título de abogado que nadie sabe de dónde salió y redobló la apuesta de la caradurez al utilizarlo para representar primero a la Cámara de Diputados y en el siguiente periodo a la Cámara de Senadores. Con ello se burló primero de sus propios colegas, pero principalmente se burló del pueblo paraguayo cuando asumió una función que a leguas no estaba preparado para cumplirla, de muestra basta un video de alguna de sus intervenciones siendo juez de jueces.

¿Será este otro caso que quedará impune? Al parecer, el problema principal de nuestro país está de dejando de ser la corrupción, debido a que está cediendo su puesto a la impunidad.

