El amparo del poder para los criminales

Durante mucho tiempo esta descomunal banda —jueces, fiscales, ujieres, abogados, empresarios— actuó impunemente ante el silencio de unas víctimas sin vínculo alguno que les ayudara en su desgracia.

Frente a testimonios de personas perjudicadas —muchas de las cuales perdieron todos sus bienes— y con el avance de las investigaciones, los dedos comenzaron a apuntar a la Corte Suprema.

Los ministros reaccionaron con sospechosa tibieza cuando se sintieron acorralados por las recriminaciones directas. Rolón Luna expuso lo que muchos callaban: “Hay intereses de esta mafia vinculados a gente del más alto nivel del sistema de justicia”. No hace falta aclarar a qué gente aludía.

Fue más explícito: “La Corte tiene vergüenza de admitir que esto ha ocurrido en sus propias narices y que involucra a todo el sistema de justicia del país”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuando las evidencias de la gran trama criminal y de la protección que la misma tenía fueron irrefutables, el Senado creó una comisión para estudiar el caso. El presidente de dicha comisión, Rafael Filizzola, acusó al Banco Nacional de Fomento de autorizar descuentos compulsivos a funcionarios a través de una firma privada, Walton Capital, monopolizadora de tales descuentos sin autorización de los afectados y sin que éstos recuperaran sus pagarés. Un esquema blindado desde el poder.

Ante la amenaza de una denuncia penal, el BNF rescindió contrato con la monopólica Walton Capital, empresa cobradora presidida por José Emilio Latorre Aguade, primo del presidente de Diputados.

La magnitud de la organización criminal (porque lo que cometieron es un crimen más allá de lo que diga nuestra timorata y sospechada justicia) es pantagruélica: devoró sumas colosales extraídas sistémicamente de miles de compatriotas de recursos limitados. La protección que hubo para esto es también colosal.

Días atrás Radio Ñandutí dio a conocer un audio en el que supuestamente el abogado de Horacio Cartes, el todopoderoso Pedro Ovelar, anunciaba quiénes serían las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo poco antes de que se confirmara la nómina que el citado dictó. Una alerta de cómo se ejerce poder. Ovelar es el alter ego de Cartes.

Ahora, el periódico digital El Observador, especializado en temas judiciales, informó que el miércoles 3 seis ministros de la Corte se reunieron en Mburuvicha Róga con el presidente de la República y el presidente de la ANR. Y que lo hicieron “en secreto”.

Se sabe que en cualquier reunión a la que asiste, el titular carmesí acostumbra a ser el centro y a dar “instrucciones”. Cuando se habla de Cartes, se habla “del” poder.

Sería bueno saber —en este caso y mirando de reojo el axioma de Rolón Luna— a quién ampara: al crimen o a las víctimas.

nerifarina@gmail.com