Entre privilegios y profesionalismo

El Estado paraguayo destinó más de G. 16.500 millones para reparar los caminos en el Alto Paraguay, y a pesar de ser insuficiente, atendiendo la gran extensión de caminos de tierra que se tiene en la región, bien utilizada ayudará a tener caminos más seguros y estables.

El 5 de enero, y tras varios meses de retraso, debían comenzar los trabajos. La empresa menonita Mawes SA, adjudicada por un monto cercano a los G. 8.000 millones, inició las tareas un día después; sin embargo, la otra empresa, la del ingeniero Miguel Ángel Chaves Hausman, beneficiada con un monto de casi G. 9.000 millones, seguía ausente en el departamento.

La empresa menonita, baqueana por ser de la zona y caracterizada por sus trabajos serios, comenzó a desparramar una gran cantidad de máquinas y operarios en el camino que parte desde la ruta bioceánica hacia la localidad de Toro Pampa, y en un lapso de casi 30 días de trabajos continuos lograron habilitar más de 20 kilómetros de caminos levantados, compactados y cuneteados, además de limpiezas laterales.

En tanto, las tareas continúan en este mismo tramo, atacando los lugares más críticos. En verdad, esto no era novedad para los pobladores de la zona, que ya conocían la forma seria de trabajar de esta empresa; el problema se daba con la otra firma adjudicada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A casi un mes de la orden de inicio de los trabajos, esta firma vial envió dos motoniveladoras para trabajar en el camino que conduce a Puerto Casado, y a pesar de que desde el MOPC se habla de que en breve llegarán más maquinaria de esta empresa, las tareas son bastante lentas, lógicamente por la falta de personal suficiente.

Los habitantes del Alto Paraguay sabían que esto podría suceder, pues la empresa no cuenta con arraigo en la zona; es más, en años anteriores ya se dio esta misma situación, donde empresas amigas, beneficiadas con la licitación, comenzaron a subcontratar algunas máquinas para hacer simples maquillajes de perfiladas.

Es necesario emular el profesionalismo de los menonitas a la hora de trabajar y dejar de lado los privilegios entre las empresas amigas y las autoridades del Gobierno. Los chaqueños del Alto Paraguay desean contar con caminos seguros todo el año.

calmiron@abc.com.py