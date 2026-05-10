Tibios ante el abandono

Con esto se denota la ausencia estatal en el norte del país, hecho que ya no sorprende a nadie, pues sucede de manera repetitiva. Lo que sí se cuestiona es la tibieza con la que actúan los productores ganaderos, pues casi nunca protestan, más allá de algunas publicaciones en las redes sociales.

Recientemente, la Regional Alto Chaco envió una nota a la Asociación Rural del Paraguay para pedir una reunión con la ministra del MOPC, y nada más. No existen comunicados que denuncien con fuerza este abandono de parte de las autoridades, sorprendiendo de sobremanera este leve y hasta nulo accionar para protestar por un hecho que evita cualquier intento de desarrollo.

Mencionamos a los productores atendiendo a que en el Alto Paraguay existen casi 2 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que posiciona a la zona como el segundo mayor productor de este rubro económico del país. Es más, el 30% de la carne que se produce en el departamento es para la exportación, generando divisas para el Paraguay.

Conociendo esta capacidad de fuerza productiva, y sabiendo que los productores son los primeros perjudicados cuando no se cuenta con caminos, pues no pueden sacar sus animales hacia los centros frigoríficos, llama poderosamente la atención esta tibieza para reclamar al Estado caminos de todo tiempo.

Son los pobladores quienes suelen salir a protestar realizando manifestaciones, y algunos pocos productores envían a su personal para sumarse a los reclamos; pero el resto guarda un silencio, lo que hace que las movilizaciones pierdan fuerza y que las autoridades continúen sin dar respuestas o soluciones a este drama social.

Nos preguntamos qué pasaría si los productores, unidos, paralizan el envío de carne a los mercados locales e internacionales. Por supuesto, representaría una tremenda pérdida económica para el país; entonces se vería la función más que importante que cumple la ganadería en el Alto Paraguay.

Es hora de que productores, unidos al pueblo, realicen una gran manifestación para exigir que el presidente Santiago Peña cumpla su promesa de asfaltar estos caminos. Es la única forma de salir del permanente aislamiento.

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