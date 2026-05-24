Promesas incumplidas

Las denuncias por la falta de medicamentos siguen siendo constantes, especialmente en el caso de remedios para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y otros tratamientos de alto costo. Muchos pacientes recorren diferentes servicios públicos con la esperanza de conseguir los medicamentos que necesitan para continuar sus tratamientos, pero terminan regresando a sus hogares con las manos vacías o viéndose obligados a comprar por su cuenta.

La situación golpea principalmente a personas humildes, adultos mayores y familias de escasos recursos que dependen exclusivamente del sistema público de salud. Para muchos, adquirir medicamentos en farmacias privadas representa un gasto imposible de sostener, pero aun así deben endeudarse o hacer sacrificios para no abandonar sus tratamientos médicos.

A esto se suman las múltiples carencias que hace años afectan al Hospital Regional de Caacupé: falta de insumos, largas esperas para consultas y estudios, además de reclamos permanentes de usuarios que aseguran sentirse abandonados por las autoridades. La situación se vuelve más preocupante considerando que este hospital recibe pacientes de Cordillera, convirtiéndose en el principal centro de referencia para miles de personas.

Pese a los reiterados reclamos ciudadanos y las constantes necesidades, las promesas siguen sin traducirse en soluciones concretas. Cada anuncio genera expectativas entre los pobladores, pero con el paso de los meses la realidad continúa siendo la misma: medicamentos que no llegan, pacientes desesperados y un sistema de salud cada vez más deteriorado.

La ciudadanía ya no pide discursos ni anuncios repetidos. Lo que exige son respuestas reales y acciones urgentes para rescatar un hospital que debería garantizar atención digna y acceso a la salud para toda la población.

La crítica situación del Hospital Regional de Caacupé refleja una problemática mucho más profunda: la enorme deuda que el Estado mantiene con la salud pública y con miles de paraguayos que diariamente luchan por recibir atención médica en condiciones humanas.

faustina.aguero@abc.com.py