54 organizaciones definen a sus candidatos, 32 partidos y 22 movimientos que en algunos casos tendrán competencias internas reales, y en otros solo formalizarán sus candidaturas.

Y más de una decena de estas organizaciones elegirá también a sus autoridades internas.

Hasta aquí el desglose de lo obvio, lo anunciado, lo previsto, aunque las internas simultáneas de hoy también dejarán muchos elementos para el análisis, que como tal estará lógicamente cargado de subjetividad y dependiendo del enfoque que cada uno escoja.

Dicho esto, al final del día habrá varios resultados que irán mucho más allá de la definición de candidatos.

Al final del día por ejemplo vamos a ver cuál es hoy el peso electoral de la principal fuerza colorada al interior de su partido, tras más de dos años y medio de gestión del actual gobierno, y cuál es el peso que lograron construir los sectores opositores internos en este periodo.

Es cierto que las elecciones municipales no son equivalentes a las generales, y que estas últimas son más semejantes a un plebiscito, pero las de hoy sirven como un termómetro de aproximación, sobre todo en los principales distritos, considerando que dentro de poco más de un año ya habrá nuevamente competencia interna, aunque en esa ocasión para candidatos a presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores y concejales departamentales.

Será muy interesante ver cómo quedan definidas las candidaturas coloradas en Asunción o en Ciudad del Este por ejemplo, en este último caso inclusive con una fuerte competencia interna entre actores del mismo equipo político, con acusaciones de traición partidaria y manipulación electoral, a las que nos tienen acostumbrados los seguidores del partido de gobierno.

Al final del día podremos saber por ejemplo si el cartismo conserva la candidatura colorada en Asunción, con la doble lectura de que si lo hace también saldrá beneficiado el actual presidente de los Diputados, quien fungió de mentor y jefe de campaña del candidato oficialista.

Raúl Latorre se juega hoy su carta personal en la indisimulada intención que sigue manteniendo de acompañar al vicepresidente Pedro Alliana en la chapa presidencial para el 2028.

Una victoria cartista en la capital lo apuntalará en esta ambición personal, una derrota lo dejará sin argumentos para intentar revertir una decisión que ya fue explicitada por el líder de su movimiento.

Al final del día veremos también qué perfil de relación con el gobierno deciden escoger los liberales para su partido y cuál es el perfil de la alianza que buscarán construir para las elecciones presidenciales.

Desde el confrontacionismo del senador Éver Villalba hasta el colaboracionismo de Dionisio Amarilla, pasando por uno más moderado como el del intendente fernandino Alcides Riveros, apoyado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

Al final del día comprobaremos también qué tan eficientes siguen siendo las máquinas de votación y el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, ofrecido por la Justicia Electoral, algo que permite descomprimir rápidamente las tensas y largas horas de vigilia del pasado para esperar el recuento de votos extraoficiales para los principales cargos en disputa.

Al final del día sabremos también cómo funcionó el “atajo cognitivo” presente en las anteriores elecciones con el voto preferencial, beneficiando a aquellos que ostentan el mismo número de orden que el que tienen sus listas.

Y al final del día asistiremos también a la profundización del poder ciudadano a través del voto preferencial, ante la intención de algunos de volver a las listas cerradas y desbloqueadas.

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