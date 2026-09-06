La política debería ser un apostolado

La cuestión es discutible. Los médicos, que ya por algo eligieron una profesión en la que está en juego la vida de la gente, tienen derecho a una remuneración justa, acorde con su responsabilidad y a tener las condiciones para desarrollar su labor en forma segura y digna.

Además, si de responsabilidad hablamos, la de las autoridades políticas de un país es la que debería ser considerada un apostolado, ya que de su gestión honesta y eficiente depende el bienestar de toda la población.

Un político debe o debería pensar siempre en la forma de mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas y, para eso, debe tomar decisiones que beneficien a la mayoría, especialmente a los más humildes, que son quienes más lo necesitan.

Un político debe evitar poner su bienestar personal por encima del de la mayoría, no solamente de quienes lo votaron sino el de toda a población.

Por eso es muy mala noticia enterarse de que un presidente, intendente, parlamentario o alto funcionario judicial se construyó una mansión, compró autos lujosos o fue de vacaciones a destinos paradisiacos mientras ejercía el cargo o incluso poco después de dejarlo.

Ser elegido por sus compatriotas o nombrado por una alta autoridad para un cargo que tiene que ver con el manejo de fondos públicos debe ser un honor que ponga orgulloso u orgullosa a la persona que tiene esa posibilidad.

En la entrevista mencionada antes, “Bachi” Núñez también dijo que cuando él comenzó como médico ganaba menos de lo que ahora ganan actualmente sus colegas. Seguro que por eso ahora toma revancha de aquellos tiempos beneficiándose a sí mismo con bonificaciones extraordinarias exorbitantes muy por encima de lo que ganaba antes y de lo que ganan sus colegas médicos del sector público actualmente.

Teniendo cuenta las responsabilidades y la finalidad por las que uno se mete en el sector público, la profesión de político es la que realmente debería ser un apostolado, con una remuneración simbólica que alcance para vivir de manera austera ya que, por sobre toda otra aspiración, la de ellos y ellas estará dirigida, con seguridad, a aportar al bien común y a que todos estemos mejor en nuestro país.

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