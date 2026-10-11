Pergeñando un cartismo sin Cartes

Y cuando, enojado tras la reunión con el expresidente Horacio Cartes, dijo hace algunas semanas atrás que en Honor Colorado ya no hay lugar para las imposiciones, ¿quiso decir que a partir ahora en ese movimiento ya no se respetará la voluntad del patrón, como vino ocurriendo desde que el empresario tabacalero decidió meterse en el Partido Colorado?

Suponemos que no hay en el centenario partido fundado por Bernardino Caballero alguno que desconozca que Santiago Peña fue en su momento un invento de Cartes. Inclusive, dado que era afiliado liberal, debió ser primero afiliado al Partido Colorado para que pudiese ser candidato a la presidencia de la República. Y esa fue una ocurrencia de Cartes, no una decisión tomada democráticamente –ni mucho menos– por un grupo de dirigentes o afiliados a la ANR.

Dirán algunos que luego la mayoría lo votó en las elecciones para que fuera presidente de la República, lo cual es cierto.

Como también es cierto que jamás hubiera llegado a ser candidato del Partido Colorado si no se le hubiera ocurrido a Cartes.

Su elección significó sobre todo fidelidad del electorado a la decisión del líder, una buena campaña de marketing y un mal candidato de la oposición. Pero, decididamente, no fue el surgimiento repentino de un líder popular.

La cuestión que se nos presenta en esta coyuntura es si realmente algunos dirigentes neocartistas, de la primera hora o advenedizos, están pensando en un cartismo sin Cartes o –dicho de otra manera– un cartismo democrático, lo cual de por sí es un oxímoron (dos palabras juntas que se contradicen entre sí).

El panorama se complejiza por el hecho de que el reciente invento, Camilo Pérez, que tenía todo el dinero, el marketing y las trampas, perdió, lo cual significa que las imposiciones muchas veces salen mal.

El problema es que si no se le obedece más a Cartes, ¿quién manda en Honor Colorado? La pregunta, seguramente, se contestará con el transcurrir de los días y lo hechos.

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