Cámara grabó cómo actuaron sicarios que mataron a exdirector de Tacumbú

Una cámara de circuito cerrado captó cómo actuaron los sicarios que mataron de tres balazos al exdirector de la cárcel de Tacumbú, Óscar González Olmedo.

En el video se ve como las dos personas sospechosas del asesinato del exdirector de Tacumbú, Óscar González Olmedo, llegan hasta la casa del padre de la víctima en una moto sobre la calle 29 proyectadas. Una de ellas baja del vehículo, ingresa al domicilio por el portón principal, mientras que su cómplice se queda aguardando con la motocicleta encendida a metros de la vivienda. Un momento después, el que sería el autor de los disparos, sale de la casa para subir nuevamente a la moto y huir del lugar.

El video concuerda con el relato que el padre de Óscar González Olmedo dio a la Policía luego de que ocurriera el atentado. El ataque ocurrió en la casa del padre de la víctima, ubicada sobre la calle 29 proyectadas, entre Parapití y Tacuary, en Barrio Obrero de Asunción.

Sicario ingresó sin dificultad

El sicario que bajó de la moto ingresó por el portón principal -que estaba abierto- para asesinar a la víctima que se encontraba en el quincho de la casa. Óscar González Olmedo falleció a causa de los disparos que recibió, según indicó el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, centro asistencial al que González Olmedo fue derivado luego del atentado y al que ya llegó sin signos de vida.

Destitución de Óscar González Olmedo

El exdirector de Tacumbú fue destituido a finales del 2020 luego de que se hallará un laboratorio de procesamiento de drogas en el penal. En el procedimiento llevado a cabo en noviembre de ese año, los agentes intervinientes encontraron cocaína, crack y marihuana, además de mucho dinero en efectivo, de acuerdo a los antecedentes.

Fiscala optimista en llegar al autor moral

La fiscala Pamela Peréz, quien investiga el atentado contra Óscar González Olmedo, dijo estar optimista en cuanto a poder descubrir quien es el autor moral del asesinato. Sobre el autor material del hecho, indicó que el mismo ingresó a la vivienda con una capucha y con lentes oscuros, lentes que dejó en el lugar y que serán analizados.

Sobre posibles amenazas

Tanto el comandante de la policía, Gilberto Fleitas, y el Viceministro de política criminal, Daniel Benítez, coincidieron en que no había amenazas contra Óscar González Olmedo, exdirector de Tacumbú. Sin embargo, la fiscala indicó que aún no esclarecieron esa situación, por lo que no descartan hipótesis alguna.