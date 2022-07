Allanamientos y un detenido por el crimen del exdirector de Tacumbú

El comisario Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, detalló que están realizando tres allanamientos en el barrio San Cayetano de Asunción en el marco de la búsqueda de los tres individualizados como autores del crimen de Óscar Daniel Olmedo González. El exdirector de Tacumbú había sido asesinado el pasado 19 de junio, en pleno Día del Padre, en la vivienda de su progenitor.

Uno de los tres buscados ya fue detenido, pero los otros dos aún están siendo buscados por los agentes policiales, según confirmó el comisario Grance. Asimismo, resaltó que las personas fueron identificadas mediante el análisis de las evidencias, los videos incautados y también la recolección de datos de investigación.

Sobre los operativos de hoy, detalló que fueron llevados a cabo en viviendas particulares, pero en una de ellas funciona una bodega. La investigación está siendo encabezada por la agente fiscal Pamela Pérez, detalló el periodista de ABC TV Luis López.

Líder de una barra de Cerro Porteño

En la vivienda del primer detenido fueron incautadas prendas de vestir, una motocicleta y un arma de fuego. Según comentó el comisario Grance, el sospechoso afirmó que no sabe nada sobre el crimen y que tenía consigo dicha pistola “para defensa propia” debido a que es líder de una barra brava del club Cerro Porteño.

“Se han incautado elementos que van a ser analizados. Del móvil (del crimen) todavía (no tenemos) nada, nuestros primeros objetivos son los autores del hecho y ya se han levantado evidencias que para nosotros son sumamente importantes”, enfatizó el comisario Grance.

Sobre los dos que siguen prófugos, indicó que “lastimosamente no pudimos encontrarlos”, pero proseguirán con los procedimientos para tal efecto.

“El Chili”

El detenido fue identificado como Wilson Raúl Argüello Lovera, alias “El Chili” quien no cuenta con antecedentes juidiciales. Su bodega se llama “El Berraco”. El comisario Grance contó que el mismo afirmó que tenía amenazas y solo por ello estaba armado.

En principio, su arma no coincide con el calibre de la pistola utilizada para asesinar a González. No obstante, la Policía va a cotejar si no fue utilizada para cometer otros delitos o crímenes.

El jefe de investigaciones indicó que tienen varias hipótesis e indicios importantes, pero que no puede entrar en detalles porque todavía hay sospechosos que están siendo buscados.