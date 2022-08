“Osmar Legal actúa de mala fe y fuera de la ley”, afirma abogado de Giuzzio

Osmar Legal y Alicia Sapriza supuestamente mintieron y ocultaron la investigación a la defensa, denunció Guillermo Duarte Cacavelos con relación a la investigación abierta contra Arnaldo Giuzzio por supuesto cohecho pasivo. Este martes los fiscales allanaron la casa del exministro del Interior.

Según explica Guillermo Duarte Cacavelos, ya se presentó el 4 de abril de este año para poner a disposición de la Fiscalía a Arnaldo Giuzzio y solicitar la copia de la carpeta fiscal para poder ejercer la defensa en la investigación preliminar, de la cual ya tenían conocimiento, según afirmó el abogado.

Ante este pedido realizado por la defensa, Osmar Legal dictó una resolución, número 6, del 7 de abril del 2022, donde notificó que como Giuzzio no era el investigado en la causa, no podía dar intervención de la investigación, ni copia de la carpeta fiscal al defensor.

Asegura que tras el allanamiento e imputación contra Giuzzio, saben que desde el 23 de febrero, un mes y medio antes de que se presentaran a la Fiscalía, ya la agente fiscal Alicia Sapriza le estaba sacando información en carácter de testigo a Gilberto Enciso, gerente general de Black Eagle, la empresa que alquiló el vehículo en cuestión que es objeto de imputación contra Arnaldo Giuzzio, justamente por los contratos de Giuzzio con la empresa.

“Cuando pedí intervención de mi defendido me dijeron que Giuzzio no era investigado, pero sí lo estaban investigando”, aseguró el penalista.

Osmar Legal es “un showman y mediático”

Duarte Cacavelos sostuvo que Osmar Legal es un “showman y mediático” asegurando que la hipótesis planteada por el Ministerio Público contra su defendido se desbarata en un minuto, por lo que no iba a tener como formular una imputación, si el fiscal contaba con todos los elementos de descargos por parte de la defensa.

Aseguró que si este hecho hubiera tenido realmente andamiaje y fuese así de grave como lo presentó la Fiscalía, una imputación por cohecho pasivo agravado por el entonces Ministro del Interior vinculado con el crimen organizado tenía que haber allanado la casa de Giuzzio el 22 de febrero, apenas habiendo “noticia crimini” de lo sucedido.

Dijo que el día que se tuvo conocimiento público del alquiler del vehículo de la empresa ligada a Vinicius por parte de Giuzzio, el Ministerio Público debía buscar elementos de sospecha y precautelar que efectivamente que la persona que supuestamente se acababa de fugar del país por vínculos con el ministro del Interior, realmente sea sometido a la justicia.

“¿Cuánto tiempo pasó? El tiempo transcurrido ya te da la pauta de que no existe una sospecha seria y nunca existió, y se mantuvo en secreto para usar cuando se quería”, sostuvo el abogado defensor de Giuzzio.

Vínculo entre Giuzzio y Vinicius

Duarte Cacavelos explicó como se ha generado el vínculo entre Arnaldo Giuzzio y Marcos Vinicius. Contó como la Policía Nacional y la SENAD incautaron camionetas blindadas utilizadas por personas imputadas y procesadas por casos que involucran a grupos del crimen organizado.

Estos mismo vehículos pasaron a la administración de la SENABICO y fueron asignadas para los organismos prestan actividades de persecución. Entre las camionetas, algunas tenían problemas con el sistema de amortiguación y con los frenos.

“Se comprobó que esta empresa, Black Eagle, fue la que proveyó el blindaje de los rodados y ahí se empieza a entablar contacto con la empresa para que reparen los vehículos que estaban en poder del Estado”, relató Duarte Cacavelos.

Es a partir de este momento que Marcos Vinicius empieza a tener contacto con Giuzzio, que era Ministro del Interior cuando eso. En ese contexto se da el contacto con la empresa en su sede de Ciudad Del Este, donde alquilan los vehículos blindados, y brindan la reparación de los vehículos en poder del Estado. Por eso es que Giuzzio conocía el servicio y contrató el alquiler de la Kia Carnival, motivo por el cual hoy está siendo investigado, explicó el defensor del exministro del interior.

“El cohecho para la fiscalía es que recibió en préstamos este vehículo para ir al Brasil. Por 700 dólares supuestamente Giuzzio “se vendió”. No sabemos para que. No hay ningún contrato o contraprestación que él haya otorgado, considerando que la empresa no firmó ningún contrato de provisión concreta de algo nuevo con el Ministerio del Interior”, asegura el abogado penalista, agregando que si bien puede ser éticamente reprochable, ahora se habla de hechos punibles.

Recusarán a Osmar Legal y Alicia Sapriza

Duarte Cacavelos dijo que se encuentra esperando que el exministro firme la recusación contra los fiscales, los que asegura que no pueden “permanecer un minuto más en estas investigaciones”, calificándolos de “mentirosos confesos” por supuestamente ocultarles documentación.

La otra acción que realizarán es presentarse ante el juez penal de garantías a denunciar las irregularidades y solicitar el control efectivo de todo el procedimiento, evitando que la Fiscalía tenga todo el control en el deslacrado y verificación de la documentación incautada.

Según relató el abogado, se incautaron durante el allanamiento aparatos celulares, documentos e informes. Sin embargo no saben con precisión que fue lo incautado, por lo que solicitarán controlar todo a partir de ahora. Aseguró que todo debe ser deslacrado y controlado por el Juez Penal de Garantías, quien debe velar solo y exclusivamente se extraiga información vinculada a la causa.

Afirmó que Giuzzio cuenta con mucha información relevante, aunque admitió que todavía no habló personalmente con su defendido, debido a que fue todo muy sorpresivo.

Aseguró que el hecho concreto de denuncias contra ciertos sectores con vínculos con el crimen organizado también es lo que le hace a Giuzzio blanco de este tipo de situaciones para ser silenciado.

“Hace tiempo que Osmar y la fiscalía son instrumentos de ataque de un sector político. Hay enfrentamiento político y la fiscalía termina siendo el brazo ejecutor de un sector contra otro, eso pasó con Efraín Alegre, Rodolfo Friedmann, Desirée Masi y ahora con Giuzzio. Es decir, siempre es en el mismo sentido y hacia el mismo grupo de gente”, sentenció Duarte Cacavelos.

