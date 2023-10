Articulador omitió esta vez al “Chino” en su declaración

Francisco Correa Galeano, quien cayó preso el 3 de junio de 2022, es utilizado como testigo de la Fiscalía de Colombia en el juicio contra la otra procesada, Margareth Lizeth Chacó Zúñiga, quien a su vez fue una de las que recibió desde Paraguay el pedido para matar a Pecci y la que financió y supervisó el atentado.

En sus primeros interrogatorios, específicamente en el del 30 de junio de 2022, Correa Galeano había declarado al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño que había un “Chino” que tuvo un papel determinante en el homicidio.

“Teniendo en cuenta la diligencia de interrogatorio rendida por usted el día 04/06/2022, ¿Sírvase indicar a este despacho, la información que usted conozca relacionada con el ciudadano de nacionalidad china, quien presuntamente se habría reunido con el señor Emilio Pérez Hoyos, en la ciudad de Bucaramanga (Santander), el día 30/04/2022 para coordinar el homicidio del doctor Marcelo Pecci?”, preguntó el fiscal, según publicó el diario El Tiempo de Colombia.

“Yo no lo conozco ni se quién es, pero siempre que hablaba con Ramón y con Andrés, ellos me hacían referencia al chino. Sé que es ciudadano chino, o asiático, ellos me lo referían como intermediario entre un narcotraficante de nacionalidad paraguaya y otro al que le decían el presidente. Creo que es expresidente de Paraguay, con los hermanos Ramón Emilio y Andrés Pérez Hoyos”, respondió aquella vez.

Sin embargo, en su declaración del viernes último, en el juicio contra Margareth Chacón, Francisco Correa ya omitió al “Chino” en la secuencia del crimen y dijo que “tanto el expresidente como el señor Tío Rico fueron los que empezaron a planear y contactaron a los hermanos Pérez Hoyos y a la señora Margareth para llevar a cabo el homicidio del doctor Marcelo”.