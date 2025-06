Fiscala niega inacción en caso Fernanda Benítez: “No se puede hablar de tardanza”

Leonardo Benítez, padre de Fernanda Benítez, presunta víctima de feminicidio en Coronel Oviedo, cuestionó a la Fiscalía por inacción, pues indicó que solo logró hallar el cuerpo de su hija, pese a la denuncia de desaparición que realizó ante la Policía.

La fiscala Gladys Torales negó que haya habido tardanza en la investigación con relación a la denuncia de desaparición de la adolescente.

“No se puede hablar de tardanza, teniendo en cuenta que la joven desapareció el martes 27, sus padres realizaron la denuncia el miércoles 28 y esta ingresó a las 18:09. Esa misma noche, a las 20:00, emitimos una orden de búsqueda y eso está documentado con el cargo de la Dirección de Policía de Caaguazú”, dijo.

Actuaron de acuerdo a datos que obtenían

Resaltó que actuaron a medida que iban obteniendo información de inteligencia y por parte de los testigos.

“El allanamiento a la farmacia se hizo el jueves y a la casa (del sospechoso) el viernes; todo a medida que íbamos consiguiendo las informaciones por parte de los investigadores y de testigos. A medida que ellos nos brindaban los datos, emitíamos las autorizaciones correspondientes”, expresó.

El médico forense del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir, reveló hoy que la adolescente -conforme a análisis preliminar- murió ese martes 27 de mayo, día en que fue supuestamente secuestrada y obligada a abortar en la vivienda del principal sospechoso.

Niega cercanía a sospechoso

Con relación a su supuesto parentesco con el sospechoso, la agente del Ministerio Público negó ello.

“He visto críticas afirmando que soy madrina del imputado y no hay nada más falso; no los conozco, ni a su mamá, papá, ni familia ni a su entorno. Es totalmente falso y estoy con la conciencia tranquila, con la idea y la esperanza de poder seguir trabajando en este caso para lograr finalmente, luego de la investigación, hacer juicio oral y una sanción”, dijo.

En otro momento, la fiscala refirió que le preocupa el incendio de la vivienda del sindicado como autor por parte de una turba de pobladores, quienes exigen justicia. “Si se llegó a incendiar, se van a borrar todos los rastros”, declaró.

Torales, así también, le pidió a la ciudadanía el acompañamiento a las autoridades para poder lograr concluir la investigación.

Cómo avanza la investigación

En cuanto a la investigación, la fiscala mencionó que podría ampliarse la imputación luego de que el resultado preliminar de la autopsia indica que la víctima habría fallecido luego de ser incinerada presuntamente aún con vida y que en su interior había un feto de 15 semanas. El adolescente está procesado por feminicidio y tentativa de aborto.

Añadió que los chats entre el presunto victimario y su amiga de 19 años motivaron el primer allanamiento de la vivienda del adolescente. La mencionada joven fue imputada por asociación criminal, apología del delito y feminicidio en carácter de instigadora.

A su vez, no descartó que los padres del sospechoso sean incluidos en la imputación, aunque reveló que estos colaboraron y entregaron sus celulares cuando la investigación estaba en su etapa incipiente.

También reveló que en el allanamiento de la vivienda hallaron objetos sospechosos, como una sierra con restos de pelo y una pala.