Imputan por feminicidio y abuso sexual infantil a sospechoso de triple homicidio en Capiatá

La fiscala Alicia Fernández imputó a Blas Ramón Serafini Báez (23) por los hechos punibles de triple feminicidio y abuso sexual en niños. El procesado es señalado como el autor del crimen en el que fueron asesinadas su pareja, su hijastra de 12 años y su suegra, en la ciudad de Capiatá.

La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado, debido a la gravedad de los hechos, el riesgo de obstrucción de la investigación, la falta de arraigo y la posibilidad de fuga.

El informe fiscal señala que se han recabado “elementos de convicción” suficientes para formular la imputación en su contra por los mencionados hechos punibles.

Autopsia revela violencia

De acuerdo con el informe forense, las tres víctimas fallecieron a causa de traumatismos craneoencefálicos. En dos de los casos se constató exposición de masa encefálica.

El médico forense Pablo Lemir calificó las muertes de “violentas” y detalló que fueron provocadas por golpes en la cabeza realizados con un objeto sólido y sin filo.

Pidió disculpas a familia de víctimas

Serafini Báez fue detenido el pasado 14 de julio en la vivienda donde ocurrió el crimen, luego de ser reducido por vecinos del lugar.

Al ser convocado a la audiencia indagatoria por la Fiscalía, el sospechoso se abstuvo de declarar. Sin embargo, durante su traslado a la sede del Ministerio Público expresó arrepentimiento y pidió perdón a los familiares de las víctimas.

“Estoy arrepentido. Que me disculpen. Si no me quieren disculpar, que me odien. Estoy arrepentido”, declaró ante la prensa.