Caso de Wenceslao Benoit está “cerrado” para la Fiscalía: ¿qué pasará con el belga?

El ciudadano belga Raphael Joseph Gibbon fue quien solicitó a Wenceslao Benoit una guía por el Parque Nacional Defensores del Chaco, aunque durante el recorrido que inició el 1 de agosto pasado, Benoit se perdió y su cuerpo fue localizado ayer.
Al respecto, el fiscal Luis Amado Coronel precisó que Gibbon no se encuentra detenido y resaltó que apenas tuvo contacto con otras personas, él colaboró seguidamente con las investigaciones del hecho.
“Él está cooperando; siguen tomándose las demacraciones y él aportó en la búsqueda. Se puso a disposición; desde un primer momento colaboró con la Fiscalía y hasta la fecha no hubo ninguna contradicción”, precisó.
Asimismo, confirmó que ante la causa natural de muerte -posiblemente un taque cardiaco derivado de una deshidratación severa- de Benoit, el extranjero queda en libertad.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Autopsia de Wenceslao Benoit: revelan cómo y cuándo murió
Caso cerrado para el Ministerio Público
Otro dato que mencionó el agente es que la desaparición y posterior muerte del argentino ya corresponde a un “caso cerrado” para el Ministerio Público, ya que no se encontraron rastros de violencia en el cuerpo.
En referente a las dudas sobre el pago al argentino como guía, precisó que se solicitaron informes a los bancos y se pudo constatar que el dinero fue acreditado.
Lea más: Video: así bomberos rescataron el cuerpo de Benoit desde el difícil terreno del Chaco