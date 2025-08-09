Caso de Wenceslao Benoit está “cerrado” para la Fiscalía: ¿qué pasará con el belga?

El fiscal de Alto Paraguay, Luis Amado, precisó que para el Ministerio Público la desaparición y posterior fallecimiento del argentino Wenceslao Benoit ya se trata de un “caso cerrado”, ya que la causa de muerte fue natural. Por otra parte, precisó qué pasará con el belga que acompañó al hombre.