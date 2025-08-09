Policiales

Caso de Wenceslao Benoit está “cerrado” para la Fiscalía: ¿qué pasará con el belga?

El fiscal de Alto Paraguay, Luis Amado, precisó que para el Ministerio Público la desaparición y posterior fallecimiento del argentino Wenceslao Benoit ya se trata de un “caso cerrado”, ya que la causa de muerte fue natural. Por otra parte, precisó qué pasará con el belga que acompañó al hombre.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 19:59
Recastistas en el Parque Nacional Defensores del Chaco por el caso de Wenceslao Benoit.
Recastistas en el Parque Nacional Defensores del Chaco por el caso de Wenceslao Benoit.

El ciudadano belga Raphael Joseph Gibbon fue quien solicitó a Wenceslao Benoit una guía por el Parque Nacional Defensores del Chaco, aunque durante el recorrido que inició el 1 de agosto pasado, Benoit se perdió y su cuerpo fue localizado ayer.

Al respecto, el fiscal Luis Amado Coronel precisó que Gibbon no se encuentra detenido y resaltó que apenas tuvo contacto con otras personas, él colaboró seguidamente con las investigaciones del hecho.

El fiscal Luis Amado Coronel.
El fiscal Luis Amado Coronel.

“Él está cooperando; siguen tomándose las demacraciones y él aportó en la búsqueda. Se puso a disposición; desde un primer momento colaboró con la Fiscalía y hasta la fecha no hubo ninguna contradicción”, precisó.

Asimismo, confirmó que ante la causa natural de muerte -posiblemente un taque cardiaco derivado de una deshidratación severa- de Benoit, el extranjero queda en libertad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Autopsia de Wenceslao Benoit: revelan cómo y cuándo murió

Caso cerrado para el Ministerio Público

Otro dato que mencionó el agente es que la desaparición y posterior muerte del argentino ya corresponde a un “caso cerrado” para el Ministerio Público, ya que no se encontraron rastros de violencia en el cuerpo.

Wenceslao Benoit (77), desaparecido en el parque nacional Defensores del Chaco, en Alto Paraguay.
Wenceslao Benoit (77), desaparecido en el parque nacional Defensores del Chaco, en Alto Paraguay.

En referente a las dudas sobre el pago al argentino como guía, precisó que se solicitaron informes a los bancos y se pudo constatar que el dinero fue acreditado.

Lea más: Video: así bomberos rescataron el cuerpo de Benoit desde el difícil terreno del Chaco

Enlace copiado