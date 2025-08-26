Policiales

También hallaron celdas vip en el Buen Pastor

La penitenciaría para mujeres Casa del Buen Pastor también contaba con celdas vip, según lo constataron juezas durante una intervención. En las “habitaciones” que habitaban las mujeres ligadas al caso A Ultranza se hallaron baños equipados hasta con tinas, habitaciones que parecen departamentos, con acondicionadores de aire y otras numerosas comodidades.

26 de agosto de 2025 - 07:24
Fotos captadas durante una intervención en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.
Fotos captadas durante una intervención en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.

Mientras la mayoría de la población penitenciaria vive hacinada en precarias condiciones, reclusos y reclusas con poder económico residen en celdas independientes, amplias y bien equipadas. El mismo equipo de juezas que detectó las celdas vip de la Penitenciaría de Emboscada Antigua también recorrió la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor y halló numerosos privilegios.

El informe de intervención enviado al Poder Judicial tiene como fecha el 9 de mayo e indica que los lujos fueron encontrados en las celdas de las reclusas ligadas al esquema de narcotráfico A Ultranza. Las internas identificadas son Liz Taboada Angela Kunrath, Celia Maidana, Marilin Michelle, Celsa Asunción Lezcano, Reina Duarte, Fátima Koube, Adriana Oliveira, Paulina León, Claudia Cuevas, Lina Casuriaga y Jorgelina Prieto.

Fotos captadas durante una intervención en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.
Fotos captadas durante una intervención en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.

Según se observa en las imágenes, las mujeres tenían baños privados, algunos más lujosos que otros. Unos tenían lámparas costosas y uno contaba hasta con una tina.

La jueza Luz Rosana Bogarín detalló en ABC Cardinal que sus colegas realizaron un procedimiento y enviaron el informe respectivo al Ministerio de Justicia, semanas atrás. Indicó que ella no pudo acompañar ese recorrido porque estaba de licencia, pero se encontraron las celdas vip con variadas comodidades.

Fotos captadas durante una intervención en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.
Fotos captadas durante una intervención en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.

Las celdas halladas eran independientes y parecían más bien monoambientes. Se encontraron acondicionadores de aire y electrodomésticos como televisores, hervidoras de aire, microondas y cocina.

También se encontraron juegos de comedores, heladeras de distintos tamaños y muebles variados.

Fotos captadas durante una intervención en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.
Fotos captadas durante una intervención en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.

También se “descubrió” una amplia despensa privada y un congelador cargado de distintos cortes de carne. La intervención se realizó hace aproximadamente dos meses, pero no se hizo público hasta ayer.

El reporte fue enviado por las juezas Sandra Kirchhofer, Cynthia Sostoa y Lidia Wyder.

Mujeres ligadas a Ultranza pagaban por día

Las reclusas, que estarían aparentemente ligadas al esquema de narcotráfico, incluso tenían lavarropas y acceso a muchos otros objetos prohibidos para el resto de la población penitenciaria.

El informe, enviado al ministro de Justicia Rodrigo Nicora, indica que las reclusas reportaron que pagaban G. 100.000 por día a la dirección del penal para poder contar con esas comodidades.

Fotos captadas durante una intervención en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.
Fotos captadas durante una intervención en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.

Otras internas viven hacinadas y con precariedades

Paralelamente, se constató otros pabellones donde las internas viven hacinadas. Por ejemplo, el ala “Caracol” cuenta con 27 internas en un reducido espacio lleno de literas y sin ventilación. Muchas de ellas ni siquiera tienen colchones o camas.

En los pabellones “Esperanza” y “Sector Tres” también se constató hacinamiento, falta de colchones y ventilación. Las internas dormían en el piso, en los pasillos e incluso no tenían ducha, por lo que se aseaban usando baldes.

Juezas constataron hacinamiento y celdas vip en el Buen Pastor
Juezas constataron hacinamiento y celdas vip en el Buen Pastor

