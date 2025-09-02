La banda que asaltó al intendente de Areguá cayó tras otro golpe en Itauguá

El intendente de Areguá, Humberto Denis Torres Fleitas, de 47 años, fue víctima de un violento asalto el 26 de agosto pasado en su casa del barrio Kambuchi de la compañía Caacupemí de dicho municipio, que es la capital del departamento Central.

El golpe fue perpetrado por cinco hombres que tras tomar de rehenes al político colorado y su familia se robaron dinero, joyas, celulares y un automóvil Hyundai i30, así como un cheque por valor de G. 600 millones que el intendente recibió días antes de parte del concejal municipal Pablo Ayala, quien a su vez dijo que ese era un aporte personal para campaña política.

Persecución y balacera en Itauguá

Los mismos delincuentes que atacaron hace una semana al jefe comunal aregueño serían los que en la madrugada de este martes perpetraron un nuevo y violento asalto domiciliario en la compañía Potrero Guazú de la ciudad de Itauguá.

El dueño de casa, el comerciante Ramón Javier Toledo González, de 39 años, quien fue tomado de rehén junto con su familia, relató a la Policía que “a las 02:00 aproximadamente, escucha que alguien se encontraba aplaudiendo frente mismo a su domicilio y al salir divisa a tres sujetos ingresando sobre la reja frontal de su vivienda, quienes con arma de fuego en mano le exigen que hagan entrega de sus pertenencias”.

Los maleantes robaron dinero y varias cosas de la vivienda. Los tres autores materiales escaparon en el automóvil de la familia afectada, un Toyota Premio azul, con matrícula KBA 873, aunque escoltados por un coche Toyota Platz blanco, con chapa HEH 082, en el que estaban al menos otros dos integrantes de la gavilla.

No muy lejos de la casa asaltada, los maleantes abandonaron y quemaron el Toyota Platz, que después se confirmó estaba denunciado como robado desde el 17 de julio pasado en la comisaría 1° de San Lorenzo.

Probablemente, los dos ocupantes de este rodado Toyota Platz fueron rescatados por otro vehículo.

Los tres autores materiales, en tanto, prosiguieron la fuga con el Toyota Premio de las víctimas, pero fueron detectados y perseguidos por la Policía en la zona céntrica de Itauguá, donde se desató una persecución de la que participaron agentes de las comisarías 39° y 6° de ese municipio.

Los asaltantes en fuga llegaron hasta la zona de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, donde se incorporaron al procedimiento agentes de la comisaría 8° de Capiatá.

Durante toda la persecución los criminales dispararon contra las patrulleras de la Policía y los uniformados también respondieron al fuego.

Al verse acorralados, los delincuentes abandonaron el coche de las víctimas, con sus armas y otras evidencias adentro, y empezaron a correr, pasando de casa en casa y generando pánico en ese vecindario.

Detenidos, con antecedentes por asaltos

Finalmente, los policías atraparon a los tres supuestos autores materiales del ilícito, quienes resultaron ser Claudio Daniel Miranda González, de 37 años; Elis Raúl Flores, de 36 años, y Luis Enrique Báez, de 29 años. Los tres registran antecedentes por robo agravado (asalto), según el informe del caso.

Los detenidos habrían admitido haber participado del asalto a la casa del intendente de Areguá e incluso contaron supuestamente dónde dónde tenían escondido el auto robado de la casa del jefe comunal, pero sin embargo el vehículo ya no fue localizado.

Este grupo también sería el mismo que el 10 de mayo de este año asaltó una patrullera de la comisaría 11° de Arroyo Seco que actuaba como transporte de caudal de una empresa privada.