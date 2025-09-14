Policiales

Un detenido con 40 dosis de cocaína y dinero en efectivo en Saltos del Guairá

La Policía Nacional detuvo a un hombre con 40 dosis de cocaína y dinero en efectivo en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. La detención se realizó en una vivienda donde se presume se distribuía la droga.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 01:01

Roger Salvador Silvero Céspedes (31) fue detenido por agentes de la Policía Nacional durante un allanamiento a una vivienda de Saltos del Guairá.

La casa está ubicada en la calle 34 Curuguateños, Saltos del Guairá, Canindeyú.

En la vivienda, los agentes encontraron un total de 5,6 gramos de supuesta cocaína, distribuidos en siete bolsitas que equivaldrían a un aproximado de 40 dosis.

También incautaron dinero en efectivo cuyo monto no se precisó hasta el momento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Incautación de cocaína: esto dice la Capeco sobre empresa que estaría vinculada

Vehículo incautado en allanamiento en el que incautaron 40 dosis de cocaína y detuvieron a una persona.
Vehículo incautado en allanamiento en el que incautaron 40 dosis de cocaína y detuvieron a una persona.

Detención e incautación de drogas

Además de la droga y el dinero, los agentes incautaron un telefóno celular de la marca Samsung, modelo A15, una balanza de precisión Ex’lence y un auto de la marca Toyota, modelo Allion, color gris, sin chapa.

El fiscal interviniente es Abelino Bareiro, de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico de Saltos del Guairá.

Dinero en efectivo incautado en allanamiento de incautación de cocaína en Saltos del Guairá.
Dinero en efectivo incautado en allanamiento de incautación de cocaína en Saltos del Guairá.

El procedimiento estuvo a cargo del personal Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, División Regional N° 14, Saltos del Guairá.

Enlace copiado