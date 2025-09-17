Atentado en Lambaré: Policía busca circuito cerrado en la zona y esperan se designe un fiscal

Personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional levantó, en la madrugada de hoy, los casquillos del arma de fuego con el que se baleó la casa del jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré y se espera que sea designado un fiscal para la investigación.