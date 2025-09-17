Policiales

Atentado en Lambaré: Policía busca circuito cerrado en la zona y esperan se designe un fiscal

Personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional levantó, en la madrugada de hoy, los casquillos del arma de fuego con el que se baleó la casa del jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré y se espera que sea designado un fiscal para la investigación.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 07:10
En la pared de la vivienda quedó el impacto de uno de los disparos.
El jefe del Departamento de Comunicación de la Municipalidad de Lambaré, Fabián Costa, denunció haber sido víctima de un atentado en la madrugada de este miércoles. La Policía Nacional busca imágenes de circuito cerrado en la zona, para dar con el paradero de los dos sospechosos.

La denuncia, realizada en la Comisaría cuarta de Lambaré, indica que dos personas desconocidas llegaron hasta el domicilio, ubicado en el barrio Mariscal López de la mencionada ciudad, y efectuaron al menos 15 disparos contra el vehículo y la vivienda de Costa.

La comisario Alicia Espínola, indicó que el arma utilizada sería una pistola glock y que Criminalística analiza los casquillos percutidos, así como otras evidencias.

Las imágenes de circuito cerrado de los vecinos podría ayudar a determinar la ruta de escape de las dos personas sospechosas.

Hasta el momento, no se dispuso un agente fiscal para llevar adelante la investigación.

