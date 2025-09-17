Atentado en Lambaré: Policía busca circuito cerrado en la zona y esperan se designe un fiscal

El jefe del Departamento de Comunicación de la Municipalidad de Lambaré, Fabián Costa, denunció haber sido víctima de un atentado en la madrugada de este miércoles. La Policía Nacional busca imágenes de circuito cerrado en la zona, para dar con el paradero de los dos sospechosos.
La denuncia, realizada en la Comisaría cuarta de Lambaré, indica que dos personas desconocidas llegaron hasta el domicilio, ubicado en el barrio Mariscal López de la mencionada ciudad, y efectuaron al menos 15 disparos contra el vehículo y la vivienda de Costa.
La comisario Alicia Espínola, indicó que el arma utilizada sería una pistola glock y que Criminalística analiza los casquillos percutidos, así como otras evidencias.
Las imágenes de circuito cerrado de los vecinos podría ayudar a determinar la ruta de escape de las dos personas sospechosas.
Hasta el momento, no se dispuso un agente fiscal para llevar adelante la investigación.