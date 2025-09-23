Periodista insiste en vincular ataque a su vivienda con “Mafia de los pagarés”

El periodista Carlos Benítez insistió en que presume que el atentado contra su vivienda está vinculado a sus investigaciones sobre el caso “La mafia de los pagarés”, aunque no descarta otras hipótesis.

El comunicador señaló que tras sus denuncias desaparecieron los perfiles falsos que lo amenazaban y acosaban en internet.

“Estos perfiles falsos después del hecho desaparecieron. Y ahora absolutamente nadie opina sobre el tema de la mafia de los pagarés que publicamos. No hay ni un solo comentario. Entonces, esos hechos me llaman la atención y digo que son indicios fuertes”, mencionó.

Intereses económicos en juego

Benítez explicó que en torno al caso existen intereses económicos de abogados y estudios jurídicos dedicados a demandas de juicios ejecutivos.

“Por ejemplo, según me decía uno de los jueces, una abogada tiene un poder de una de las empresas involucradas desde el 2011. Imaginate que vos te dedicás a este tema hace 14 años y alguien te quiere venir a tocar tu esquema”, sostuvo.

El periodista pidió que el hecho se aclare, subrayando que “estamos simplemente transmitiendo y haciendo nuestro trabajo, y es bastante desagradable este tipo de advertencias y amenazas”.

Custodia policial, desde ayer

A su vez, informó que desde ayer cuenta con custodia policial personal y aleatoria en la zona de su residencia, luego de que esta fuera atacada a balazos en un presunto amedrentamiento.

La custodia policial se le otorgó luego de que denunciara que no contaba con cobertura de seguridad ante la Comisión que investiga la “Mafia de los Pagarés” en el Congreso.